ÇGD'den Muhabirimiz Nazlıer'e Mustafa Ekmekçi haber ödülü

Çağdaş Gazeteciler Derneği 2017 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri, sahiplerini buldu. Muhabirimiz Eylem Nazlıer de ödüle layık görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2017 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri sahiplerini buldu. Dün akşam düzenlenen ödül töreninde Evrensel Muhabiri Eylem Nazlıer, “Anaokulu etkinliğinde korkunç manzara” haberi ile Mustafa Ekmekçi haber ödülüne layık görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği 2017 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu. Törenin açılışında konuşan ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, 12 Eylül darbesine giden süreçte kurulan derneğin 40. yaşını geride bıraktığını söyledi. Aziz Nesinlerin, Mustafa Ekmekçilerin çatısını kurduğu derneklerinin savaşa karşı barışın, emperyalizme karşı tam bağımsızlığın yanında olduğunu belirten Güleryüzlü, “Bu yolda yükümüz az olsun diye sadece iki şey taşıdık; mücadele ve dayanışma” dedi. Sermaye ve siyasetin medya üzerindeki etkisinin AKP döneminde nitelik değiştirdiğini belirten Güleryüzlü, önceden çok gizli yürütülen ilişkilerin artık aleni ve kural haline getirildiğini söyledi. Doğan Holding’in satışına atıfta bulunan Güleryüzlü, “Belli ki büyük siyasi ve mali baskılarla bir medya holdingi el değiştirmiş ve siyasi iktidara ‘Bu işe kimin için girdim’ diyen bir medya holdingi tarafından fiyatının çok altına alınmıştır” dedi. 140 basın emekçisinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde olduğunu dile getiren Güleryüzlü, özellikle Cumhuriyet gazetesine yönelik yürüyen davanın Türkiye basın özgürlüğüne karşı yürütülen bir saldırı olduğunu ifade etti. “Hapis cezası alan meslektaşlarımız ise onurumuzdur” diyen Güleryüzlü, “Önümüzde 1 Mayıs var. OHAL ile grevlerin engellendiğini sermayeye müjde gibi verenlere karşı işçi sınıfının bir parçası olarak yine alanlarda olacağız” diye konuştu.

Anaokulu etkinliğinde korkunç manzaralar

ÖDÜLLER CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLERE İTHAF EDİLDİ

Ardından ödül seremonisine geçildi. Gazetemizin Muhabiri Eylem Nazlıer, “Anaokulu etkinliğinde korkunç manzara” haberiyle Mustafa Ekmekçi Haber Ödülünün sahibi oldu. Ödülünü Ekrem Meral’dan alan Nazlıer, “Biliyoruz ki basın üzerinde yoğun baskılar söz konusu. Alanlarda birlikte olduğumuz arkadaşlarımız bugün cezaevinde. Etkin Haber Ajansı'nın (ETHA) editör ve muhabirleri dahil olmak üzere 6 arkadaşımız hukuksuzca özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Biri de yakın arkadaşım Havva Cuştan. Onun da yaklaşık 8 aydır özgürlüğü elinden alındı. Bu ödülü ona atfediyorum. Bizler iktidarın tek tipleştirmek istediği gazeteciler olmayacağız” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak, “12 ölümlü pazarlama” haberiyle Haber Ödülünü aldı. Ocak, basın ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı günlerde gerçekleri yazmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Bu ödülü tutuklu gazeteciler için aldığını belirten Ocak, “Gazetecilik suç değildir” dedi.

Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Çiğdem Toker ise devlet ve sermaye arasındaki kirli ilişkiyi ortaya çıkaran haber ve yazıları nedeniyle Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülüne layık görüldü. Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu’dan ödülü alan Toker, “Uğur Mumcu adına bir ödüle değer görülmek benim için büyük bir ödül” dedi. Mumcu’nun “Suçlular ve Güçlüler” kitabından çok etkilendiğini söyleyen Toker, “Gazeteciliğin bizleri yönetenleri denetlemek olduğunu unutmamalıyız. Bu ödülü başta gazetemizden ceza alan arkadaşlarımız olmak üzere bütün bedel ödeyenler adına aldığımı bildiriyorum” dedi.

BİRÇOK DALDA ÖDÜL VERİLDİ

BirGün gazetesinden Uğur Şahin, ‘Akademide partili rektörlük’ haberiyle Rafet Genç Haber Ödülünü aldı. Habertürk gazetesinden Esra Boğazlıyan, Behzat Miser Kent Haber Ödülü'nü aldı. Hürriyet gazetesinden Gülseven Özkan, “Düşler Tarlası” haberiyle röportaj ödülünü aldı. Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Pelin Ülker “Offshore'un gizli dünyası” haberi ile İnceleme-Araştırma Haber Ödülüne layık görüldü. AFP'den Yasin Akgül, Kadri Gürsel’in cezaevinden çıktığı an çektiği fotoğraf ile İzzet Keser Fotoğraf Ödülünü aldı. Akgül yerine ödülü alan Hazal Ocak, ödülü FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'tan aldı. Karikatür ödülünü ise Aslı Alpar'a ihraç edilen akademisyenler Mustafa Kemal Coşkun ve Yasin Durak verdi. Radyo Programı Ödülünü Radyo Özgürüz’den Nergis Demirkaya, ÇGD eski Genel Başkanı Doğan Tılıç’tan aldı. İnternet haber ödülünü ise Journo’dan Fırat Yeşilçınar aldı, yerel basın haberi ödülünü İskenderun SES gazetesinden Akın Bodur, ÇGD Dayanışma Ödülünü ise savaşa karşı barış ve yaşam çağrısı yaptıkları için Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyeleri aldı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 11:46

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