Erdoğan: Diktatör görmek isteyen 15 vekiline parti değiştirene baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline zorla parti değiştirenlere bakmalıdır' dedi.

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 vekilin CHP'den İYİ Parti'ye geçmesine tepki gösterdi. Olayı 'siyaset mühendisliği ürünü' olarak niteleyen Erdoğan, "Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'BÖYLE BİR ANLAYIŞ OLABİLİR Mİ YA?'

"Genel başkan olarak arkadaşlarımı dinlemeden müzakere etmeden karar almam mümkün değildir. Mesela erken seçim kararında o dar zamanda tüm bu istişare kanallarını harekete geçirdik. Şayet siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı o zaman ne partiye ne teşkilata ne bunca insana ve bunca emeğe ihtiyaç kalırdı. Genel başkan olarak görevim partimizin ve milletimizin ortak hissiyatına, beklentilerine, ortak çıkarlarına en uygun çözümleri bulmak ve formüle etmektir. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Ama diktatörler bunu yapar. Milletimiz bunu gördüğü için 15 yıldır yönetimi AK Parti'den başkasına vermiyor. 7 Haziran'da ufak bir kararsızlık yaşandı. Bunun faturasını da gördük."

'ŞARTLAR BİZİ ERKEN SEÇİM NOKTASINA GETİRDİ'

"24 Haziran seçimleri durduk yere çıkmış değildir. Türkiye gerçekten buralara hayati gelişmelerin ardından ulaşmıştır. 2015 yılında ardı ardına yaşanan 2 seçim sistemin zafiyetini milletimizin önüne serdi. Milletimiz 15 Temmuz darbe girişimini püskürtürken bize de çok önemli mesajlar verdi. 16 Nisan oylamasıyla yeni yönetim sistemine geçme isteğimiz milletimizce de onaylanmıştır. Milletimizin karşısına gizli kapaklı değil, şeffaf şekilde ittifak imkanı da sağlıyor. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken, onlar kapalı kapılar ardında bu kirli süreci yönettiler. Ana muhalefetin 'Hadi seçime gidelim' kuru sıkı çıkışlarını biz ciddiye almıyorduk. Ama MHP'nin çağrısı ülkede üzerinde önemle durmamız gereken bir iklimin oluşmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak milletimizden aldığımız yetkiyle 1.5 yıl daha kullanacak süremiz vardı. Ama derdimiz koltuk değil, hodri meydan mı diyorsunuz? Hodri meydan, çık. Bizim milletimize seçimleri zamanında yapma sözümüz var. Ama yapamamak da bu sistemden kaynaklanıyor. İdealimiz seçimi zamanında yapmak, ama şartlar bizi erken seçim çağrısını karşılıksız bırakamayacağımız bir noktaya getirdi." (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (27 Nisan 2018) - HDP'den ittifak çağrısı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 11:42

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