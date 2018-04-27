Fotoğraf: Tolga Sağlam/DHA
Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı
27 Nisan 2018 10:40
FIFA, Trabzonspor'a getirdiği transfer yasağını kaldırdı.
Trabzonspor Kulübü, mart ayında FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığı bildirdi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. " denildi. (Trabzon/AA)Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 10:46
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