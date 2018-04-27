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Fotoğraf: Unsplash
Guatemala'da cezaevi isyanı: 7 ölü, 25 yaralı
27 Nisan 2018 10:30
Kapasitesi 600 kişi olmasına rağmen 3 binden fazla mahpusun bulunduğu cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın güneyindeki bir cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Cezaevi Sözcüsü Rudy Esquivel, Escuintla kentindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 25 kişinin sağlık merkezine götürüldüğünü kaydetti.
Esquivel, polisin isyanı bastırarak cezaevinde kontrolü sağladığını ifade etti.
Kapasitesi 600 kişi olan cezaevinde 3 binden fazla mahkum bulunduğu aktarıldı. (DIŞ HABERLER)
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 10:40
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