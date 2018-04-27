UEFA Avrupa Ligi yarı finali: Arsenal fırsatı tepti

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçlar oynandı. Arsenal, Atletico Madrid'le evinde 1-1 berabere kaldı. Marsilya ise Salzburg'u 2-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları tamamlandı. Sahasında Atletico Madrid’i konuk eden Arsenal, rakibinin maçın 10. dakikasında 1 kişi eksik kalmasından yararlanamadı ve müsabaka 1-1 bitti. Marsilya ise turnuvanın sürprizi Salzburg’u sahasında 2-0 yendi.

Arsenal-Atletico Madrid maçında, Diego Simeone’nin takımı 10. dakikada Sime Vrsaljko’nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Topa yüzde 76 oranında hakim olan ve maç boyu rakip kaleye 28 şut çeken Arsenal, 61’de Alexandre Lacazette’in golüyle öne geçti. Ancak İspanyol ekibi bu gol 82’de Antoine Griezmann’la yanıt verdi ve rövanş için avantaj elde etti.

Marsilya-Salzburg maçında ise Fransız ekibi 15. dakikada Florian Thauvin’le öne geçti. 63’te Clinton N’Jie farkı ikiye çıkardı ve sonucu belirledi.

Rövanş maçları 3 Mayıs’ta oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 10:15

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