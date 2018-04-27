Mike Pompeo, Senato'nun onayını alarak resmen Dışişleri Bakanı oldu

Trump'ın Tillerson'un yerine aday gösterdiği Mike Pompeo, Senato'daki oylamanın ardından ülkenin yeni Dışişleri Bakanı oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

Trump'ın Rex Tillerson'un yerine aday gösterdiği Pompeo, Senato'daki oylamanın ardından ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı oldu. Pompeo, Senato'da 42'ye karşı 57 oy aldı.

Pompeo, oylamanın ardından yemin ederek görevine resmen başladı.

Temsilciler Meclisinde üç dönem Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan Pompeo, aynı zamanda Kongre'de İstihbarat Komitesi üyeliği yapmıştı.

Ocak 2017'de Trump tarafından CIA'nın başına getirilen Pompeo, son atamayla Başkan Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı yapıldı.

POMPEO'NUN İLK YURT DIŞI GEZİLERİ

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'da olacağını belirten Nauert, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı, 26-27 Nisan'da Brüksel'e giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Bu süre içerisinde müttefikler, Temmuz'da yapılacak devlet başkanları ve hükümet toplantılarının gerçekleşeceği NATO konferanslarını görüşecek. Dışişleri Bakanı daha sonra ise Ortadoğu'yu ziyaret edecek. Burada Suudlu, İsrailli ve Ürdün'lü liderlerle görüşerek kritik bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele alacak."

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşeceği bildirildi.

TRUMP'TAN TEBRİK

Trump, Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alması hakkında, "Benim güvenim ve desteğimi kazandı. Bugün, 70. ABD Dışişleri Bakanı olduğu için benim tebriklerimi aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Pompeo'nun Senatodaki oylamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti:

"Senatonun ülkemizin en üst düzey diplomatı olarak hizmet etmesi için Mike Pompeo'yu onaylamasından dolayı memnun oldu. Mike gibi vatansever birisinin sonsuz yeteneği, enerjisi ve Dışişleri Bakanlığı yapacak zekası tarihin bu önemli döneminde ülkemiz adına çok önemli. ABD'nin çıkarlarını her zaman en ön planda tutacaktır. Benim güvenimi desteğimi kazandı. Bugün, 70. ABD Dışişleri Bakanı olduğu için benim tebriklerimi aldı." (Washington/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 07:50

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