Nusaybin'de su borusu patladı, yollar göle döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki altyapı çalışması sırasında boruların zarar görmesi sonucu İpekyolu Mahallesi'nin bir bölümü sular altında kaldı.

Ahmet AKKUŞ

Mardin'in Nusaybin ilçesinden, şehir merkezi ve Kızıltepe ilçesine giden içme suyu şebekesinde yapılan çalışma sırasında boruların zarar görmesi nedeniyle, yollar göle döndü. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile içme suyu şebekesi kapatılırken, halk zor anlar yaşadı.

Akşam saat 18.30 sıralarında, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde yapılan bir altyapı çalışması sırasında içme suyu şebekesi patladı. İş makinasının Beyazsu’dan Mardin'in Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesine hasar vermesi sonucunda, İpekyolu Mahallesi'nin bir bölümü sular altında kaldı.

Fotoğraf: Ahmet Akkuş/DHA

Kısa sürede mahallenin büyük kısmı sular altında kalırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marsu ekiplerinin içme suyu şebekesini kapatması ile suyun seviyesi düştü. Su şebekesinin hasar gördüğü yerde esnaf ve yurttaşlar büyük zarar görürken, halk altyapı çalışmasını yapan firma personelinin proje ve krokiyi bilmeden hareket ettiğini, su şebekesinin patlaması nedeniyle mahallelinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: Ahmet Akkuş/DHA

Su şebekesinin patlaması sonrası çocuklar oluşan su birikintileri içinde oyun oynarken, bazı yurttaşlar da bölgeden ayrılmak için at arabalarını kullandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marsu ekipleri, su şebekesini onarmak için çalışmalara başladı. (Mardin/DHA)

Fotoğraf: Ahmet Akkuş/DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 07:38

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