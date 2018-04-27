Celtics'i yenen Bucks, seriyi 7. maça taşıdı

NBA Play-Off ilk turunda Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun önderliğinde Boston Celtics'i 97-86 yenerek seriyi 7 maça uzattı.

NBA Play-Off ilk turunda Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 97-86 yenerek seriyi 7. maça taşıdı.

Bucks'ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo, 23'te 13 isabetle 31 sayı kaydederken 14 ribaunt 4 asist 2 top çalmayla oynadı. Ev sahibi ekipte 16'şar sayı üreten Khris Middleton ve Malcolm Brogdon da galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Celtics'te en skorer isim çaylak Jayson Tatum'dı. Tatum, rakip potaya 22 sayı gönderdi.

Serinin kazananını belirleyecek olan yedinci maç Boston Celtics'in sahasında cumartesi günü oynanacak.

NBA'de cuma gecesinin programıysa şöyle: TSİ 02:00 Washington Wizards-Toronto Raptors (2-3) 02:00 Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers (2-3) 05.30 Utah Jazz-Oklahoma City Thunder (3-2). (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 07:23

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