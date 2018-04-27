Aygün patronu baskıyı artırdı, işçilerin tahammülü kalmadı

Aygün Alüminyum’da panolara yazı asıldı, konuşurken, sigara ve yemek molalarında disiplinli olunması istendi.

Tuncay SAĞIROĞLU

Çorlu

Aygün Alüminyum’da başta işten atmalar, yeni yıl zammının ve iş güvenliği araçlarının verilmemesi başta olmak üzere sorunlar çözülmek bir yana daha da ağırlaşıyor. İşçiler üzerinde baskının arttığı fabrikada, fabrika müdürü imzasıyla panolara asılan yazıyla işçilerin toplanması, konuşması, sigara içmesi, yemeğe ve molalara çıkış ve girişlerinin disiplinli olması istendi, uymayanların cezalandırılacağı ilan edildi.

ÇÖPTEN ELDİVEN TOPLAYACAKSINIZ

Asılan ilanla işten atılmalara bir bahane daha bulunduğunu söyleyen bir işçi “Evrensel’de sorunlarımızın yer aldığı haberden sonra fabrikada tartışmalar daha büyüdü. Yönetimin dile getirilen sorunlara kayıtsız kalamayacağını düşünüyorduk. Ama bizi dinlemek yerine baskıyı arttırmaya ve göz dağı vermeye çalışıyorlar” diye konuştu.

“İstediğimiz hakkımız olan zam, işten atılmaların durdurulması, eldiven, kulaklık, ayakkabı gibi iş güvenliği araçlarının verilmesi” diyen başka bir işçi ise şöyle devam etti: “Fabrika her yıl büyüdü, ikinci fabrikayı açtı. İşler iyi olduğunda çok kazandık bu da sizin hakkınız demedi. Ama işler biraz azalınca eldivenden bile tasarruf etmeye başlıyorlar. Böyle haksızlık olmaz. Eldiven istediğimizde yarın bunu bile bulamayacaksınız, çöpten attığınız eldivenleri toplayacaksınız diyerek dalga geçiyorlar.”

ÜCRETLER YERİNDE SAYIYOR

İşçilerin en büyük sorunlarından biri ücret. Bu yılın başında yapılması gereken zam hâlâ verilmedi. Yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz. Zam yapılsa bile geçmişe dönük farkların verilmeyeceği söylentisi var. Aygün Alüminyum’dan atılan bir işçi “Yaptığım işe göre ücretim düşüktü. Zam istedim. Fabrika müdürü bu sene zam yapılıp yapılmayacağı belli değil demişti. Demek ki zam yapmayacaklar” diye konuştu.

Çalışan işçilerin çoğunluğu asgari ücret alıyor. İki yıla yakındır aynı ücretle çalışan işçiler, bütçe açıklarını fazla mesaiyle kapatıyor. Bu duruma tepki gösteren işçiler “Her şeye zam geldi. Faturalarla baş edemiyoruz. Pazara çıkamaz olduk. Meyveyi bile sadece çocuklara kadar alabiliyoruz. Yoksa başka türlü yetiştiremiyoruz. Ücretler yerinde sayarken yoksulluk arttı” diye tepki gösterdi.

İNSAN YERİNE KONMUYORUZ

Gazetemizde sorunlarını dile getiren işçiler bir yandan da çözüm arıyor. “İş güvenliği önlemleri alınmıyor, eldiven, ayakkabı, kulaklık gibi iş güvenliği araçları verilmiyor. İş güvenliği uzmanı ise ortada hiç görünmüyor. Şikayet etsek yapacak bir şey yok diyor. Yırtık eldivenleri bantla sararak çalışıyoruz. Yapmasak ya ellerimiz kesiliyor ya da yanıyor. Yöneticilere sorunlarımızı dile getirdiğimizde bizimle nerede ise dalga geçiyorlar” diyen işçiler, öfkelerini “İnsan yerine konmuyoruz” sözleriyle dile getirdi.

BİRLEŞMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK

AYGÜN Alüminyum ile ilgili gazetemizde geçtiğimiz ocak ayında ve en son 12 Nisan’da çıkan haberlerde işçilere zam ve iş güvenliği araçlarının verilmediği, işten atmaların yaşandığı dile getirilmişti. Gazetemize konuşan işçiler yaşanan bu sorunların çözümü için “Birbirimize olan güvensizliği bir kenara koyarak birleşmekten başka çaremiz yok” çağrısı yapmıştı. Haberlerin ardından fabrika yönetiminin tutumu da işçilerin çağrısını doğruladı. Zira fabrika sorunları çözmek bir yana “Gazeteye kim konuştu” diye işçiler sorguya çekmeye, baskıyı artırmaya başladı.



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 01:44

www.evrensel.net