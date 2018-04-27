Duruşması öncesi, Meşale Tolu için Almanya'da eylem

Tutuksuz yargılanan Gazeteci Meşale Tolu'nun bugün (27 Nisan) görülecek duruşması öncesi Almanya'da dayanışma eylemi yapıldı.

Gazeteci Meşale Tolu ve tüm gazetecilere özgürlük için Almanya’da yapılan Dayanışma Mitingleri’nin 37.si gerçekleştirildi. Tutuksuz yargılanan Meşale Tolu bugün (27 Nisan) bir kez daha mahkeme önüne çıkacak.

Ulm'da "Meşale Tolu'ya özgürlük, tutuklu tüm gazetecilere özgürlük" diyenler 37.si düzenlenen Dayanışma Mitingi için Münster Katedrali önünde buluştular. Türkiye'de yargılanan Ulm'lu gazeteci Meşale Tolu'nun İstanbul'da görülecek mahkemesine dikkat çekilen mitingte, Tolu'nun gazeteci olduğu ve gazetecilik yapmanın suç olmadığı vurgulandı. yarın duruşması bulunan Meşale Tolu, 8 aylık tutukluluk sonrası serbest bırakılmıştı. Tutuksuz olarak yargılanan Tolu'ya yurt dışı yasağı uygulanıyor.

37. hafta mitinginde Tolu'nun çalıştığı ETHA Almanya muhabiri olan Adil Demirci, ETHA Editörü Semiha Şahin ve ETHA çalışanı Pınar Gayip'in bu hafta da tutuklanmaları protesto edilirken, Erdoğan rejiminin özgür basın başta gelmek üzere, kendine alternatif olan ve düşünenleri tasfiye ederek tutuklayarak, olmazsa medya tekellerini satın aldırarak Türkiye'yi tutuklu gazeteciler ülkesine dönüştürdüğü vurgulandı, tüm gazetecilere özgürlük istendi.

Tolu'nun öğretmenleri, ailesi ve dostlarının katıldığı etkinliğe, ADHF, AGİF, HDK-Ulm, SYKP, DİDF, Sol Parti ve MLPD de katılarak destek sundu. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 01:03

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