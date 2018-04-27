İsveç’ten basın özgürlüğü tepkisi: Türkiye’ye yaptırım uygulanabilir

İsveç'ten Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerine tepki geldi: Türkiye’ye yaptırımlar uygulanabilir.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç'te görüşlerine başvurduğumuz aydın, kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri, Türkiye’nin Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) endeksinde iki sıra gerilemesinin kendilerini şaşırtmadığını belirtti. İhlallerin sürmesi durumunda Türkiye’ye yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Paul Levin, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in endeksinin Türkiye’de uzun süredir devam eden eğilimin devamı olduğunu ve sonucun tuhaf olmadığını söyledi. Türkiye’de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğuna dikkat çeken Levin, “Medya kuruluşları satın alınarak ya da kapatılarak medya üzerinde tahakküm oluşturuluyor” dedi.

ÇANDAR: SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Gazeteci Cengiz Çandar, Türkiye’nin Basın Özgürlüğü sıralamasında 155’ten 157. sıraya gerilemesini “kepazelik” olarak nitelendirdi ve “Türkiye’nin 2 basamak daha gerilemesi her şeyi anlatıyor. Sözün bittiği yer” dedi.

Prof. Dr. Taner Akçam ise Türkiye’de 2012 yılından bu yana büyük bir yıkım yaşandığını belirterek, “Erdoğan basın özgürlüğünü ortadan kaldırarak kendi diktatöryasını kuruyor” ifadesini kullandı.

YEŞİLLER: MEDYA KURULUŞLARININ KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ

İsveç Hükümeti’nin koalisyon ortağı Çevre Partisi Yeşiller Milletvekili Pernilla Stålhammar, Türkiye’de ifade özgürlüğü ihlal edilmesinin büyük bir sorun olduğunu belirterek, “İsveç’te olduğu gibi Türkiye’de de insanların olanlardan bilgi sahibi olabilmesi için özgür bir basının olması zorunlu. Muhalif ve Kürt basınının yasaklanması ve kapatılması hiç bir biçimde kabul edilemez” dedi.

İsveç Hükümeti’nin ifade özgürlüğü ihlallerini yapılan ikili görüşmelerde ele aldığını, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nda defalarca gündeme getirdiğini söyleyen Stålhammar, “Türkiye’de demokrasinin temel prensipleriyle çelişen çok kaygı verici gelişmelerin olduğunu görüyoruz. İsveç olarak da bıunu her fırsatta gündeme getiriyor ve eleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

AF ÖRGÜTÜ: AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE’YE BASKI YAPMALI

Uluslararası Af Örgütü İsveç Seksiyonu Yönetim Kurulu Üyesi Andrea Bodekull, demokrasininin temel koşulunun özgür bir basın ve ifade özgürlüğü olduğunun altını çizerek, “Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri Türkiye Hükümetine ifade özgürlüğüne saygı göstermesi için baskı yapmalı. Eğer Türkiye demokratik bir ülke olmak istiyorsa özgür basına izin vermeli demeli” diyerek İsveç Hükümeti başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin basın ve ifade özgürlüğünü savunma yükümlülüklerinin olduğunu söyledi.

SOSYAL DEMOKRATLAR: TÜRKİYE’YE YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Sosyal Demokrat İşçi Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreter Yardımcısı Evin İncir de, Türkiye’de 100’ü aşkın medya kuruluşunun kapatılması ve mallarına el konulmasının, politikacılar, gazeteciler ve akademisyenlerin hapsedilmelerinin utanç verici olduğunu belirtikten sonra şunları kaydetti: “Halkın haber alma özgürlüğü ihlal ediliyor. Sadece AKP Hükümeti’nin perfpektifiyle yayın yapan bir medya var. Bu böyle giderse Erdoğan giderek daha otoriter olmakla kalmayacak ve gerçek bir diktatöre dönüşecektir. Bunun engellenebilmesi için Avrupa Birliği ve Batlı ülkelerin seslerini yükseltmeleri, ülkede yaşanan ihlalleri açıkça eleştirmesi gerekir. Bunu hem devletler hem de partiler ayrı ayrı yapmalı ki bir etkisi olsun.”

Erdoğan ve AKP Hükümeti’nin ifade özgürlüğü ve hak ihlallerine göz yumulmayacağını anlaması için konunun sürekli gündeme getirilmesi gerektiğini söyleyen İncir, “Erdoğan, tüm bunları yapmaya devam etmeyi sürdürdüğünde bunun sonuçları olacağını anlamalı. Türkiye’de değişik biçimlerde yaptırım uygulanması gündeme gelebilir. Avrupa Birliği ve İsveç eğer eleştirilerin fayda etmediğine kanaat getirirse daha sert önlemlerin alınması tartışılabilir” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİ PROTESTO EDİLECEK

Öte yandan İsveç’teki basın ve gazeteci örgütleri, Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğü ihlallerini, Kürt medyasının kapatılmasını ve mallarına el konulmasını protesto etmek için bir protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nde yapılacak gösteriye İsveç Gazeteciler Sendikası, Sınır Tanımayan Gazeteciler İsveç Seksiyonu, İsveç PEN Kulubü ve Yayıncılar Birliği’nin yanı sıra gazeteci ve aydınlar katılacak.

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 00:46

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