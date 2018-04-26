Fenerbahçe üst üste 4'üncü kez Final-Four'da

Fenerbahçe, Baskonia'yı 92-83 yendi ve seriyi 3-1 kazandı.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off'larında Baskonia'yı 92-83 yenen ve seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılaşmayla ilgili bilgiler şöyle:

SALON: Fernando Buesa

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Matej Boltauzer, Piotr Pastusiak

BASKONIA VİTORİA-GASTEİZ: Marcelo Huertas 11, Rodrigue Beaubois 13, Johannes Voigtmann 12, Vincent Poirier 14, Patricio Garino 8, Tornike Shengelia 11, Matt Janning 2, Janis Timma, Luca Vildoza, Ilimane Diop 2, Jayson Granger 10, Rinalds Malmanis

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Marko Guduric 22, Luigi Datome 5 , Brad Wanamaker 4, Jan Vesely 7, Ahmet Düverioğlu 4, Nicolo Melli 21, Kostas Sloukas 5 , Jason Thompson 5, Nikola Kalinic 13, Bobby Dixon 6, James Nunnally, Melih Mahmutoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 19-25

İLK YARI: 32-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62 - 72

5 FAUL ALAN: Rodrigue Beaubois (Baskonia Vitoria-Gasteiz)

THY Avrupa Ligi Play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 4'üncü kez adını Final-Four'a yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Marko Gudiric oldu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 00:23

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