Türk-İş Başkanı: Biz gücümüzü birleştirirsek Erdoğan öyle konuşamaz

Erdoğan'ın OHAL döneminde grev yasağını savunan sözlerine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Salı günü partisinin Meclis grup toplantısında OHAL döneminde işçinin greve çıkamadığına ilişkin sözlerine Türk-İş’in Başkanı Ergün Atalay’dan yanıt geldi: Biz gücümüzü birleştirsek, adım atamazlar, Cumhurbaşkanı da Meclis’te öyle konuşamaz.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Şeker-İş Sendikası tarafından düzenlenen “Şekerin Geleceğinde Çıkış Yolu 2018” sempozyumunun açılışında konuşan Türk-İş Başkanı Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterirdi. Atalay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grev yapılamadığı için OHAL'i öven sözlerine ise şu karşılığı verdi:

'CUMHURBAŞKANI ÖYLE KONUŞAMAZ'

“Bizim Türk-İş olarak 1 milyon üyemiz var. Aileleriyle birlikte 4 milyonluk insan topluluğuyuz. Türkiye'de kayıtlı 14 milyon çalışan var. Sayın Cumbaşkanım iki gün evvel Meclis grup toplantısında işverene seslenerek diyor ki, ‘sıkıyönetimden rahatsız olmayın. Bakın grev yok, sıkıntı yok, problem yok.' Şimdi düşünüyorum da 14 milyon insan, çoluğumuzla, çocuğumuzla biz bu ülkenin yarısına yakınız. Ya bizde bir noksanlık var, ya gücümüzü kullanamıyoruz. Türkiye'nin yarısı biziz. Çiftçiyi koy, işsizi koy, ülkenin 4'te 3'üyüz. Ben siyasi partilerimizi suçlamıyorum. Biz gücümüzü birleştirirsek vallahi yapamazlar. Adım atamazlar, Cumhurbaşkanı da Meclis'te öyle konuşamaz.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan Salı günkü grup toplantısında şunları söylemişti: “Bu ülkede OHAL ile idare edildiği dönemler bizim OHAL kararlarını uyguladığımız dönemler gibi değildi. O zaman fabrikalar sürekli greve giderdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek isterim 7. OHAL dahil bir fabrikada grev söz konusu mu? Şu süreç içerisinde Türkiye'de sanayi durmamıştır.” (HABER MERKEZİ)

Erdoğan bir kez daha OHAL'i grev yasaklarıyla savundu

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 21:47

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