Urfa'da ‘Demokrasi mücadelesi’ paneli düzenlenecek

Emek Partisinin pazar günü Urfa'da ‘Demokrasi mücadelesi’ başlığıyla gerçekleştireceği panele Mahmut Toğrul, Cihangir İslam ve Levent Tüzel katılacak.

Emek Partisi (EMEP) Urfa İl Örgütü, “Demokrasi mücadelesi ve seçimler” konulu panel düzenliyor. “Ülkenin demokrasiye en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz” diyen EMEP İl Başkanı Cemalettin Özden, Pazar günü düzenlenecek panel için tüm kesimlere katılım çağrısı yaptı.

28 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Baro Konferans Salonunda düzenlenecek panele konuşmacı olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Hak ve Adalet Platformu Üyesi Prof. Dr. Cihangir İslam ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel katılıyor.

EMEP’TEN PANELE ÇAĞRI

Türkiye’nin demokrasiye en fazla ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçtiğini vurgulayan EMEP İl Başkanı Cemalettin Özden, “Demokrasinin dibe vurduğu, yok edildiği ve işçilerin grev haklarının yasaklarla karşılaştığı, ekonominin dibe vurduğu bir dönemde ani bir baskın seçim kararı alındı. Demokrasi, hepimizin ihtiyaç duyduğu bir sistemdir. Bu dönemde yan yana durmak, omuz omuza olmanın önemi giderek arttı. Demokrasi mücadelesine katkıda bulunacak olan işçileri, emekçileri ve köylüleri kısaca herkesi bu panele davet ediyoruz” dedi. (Urfa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 20:44

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