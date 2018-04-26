Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi

Beşiktaş, kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.

Beşiktaş, bu kararı sonucu 3 Mayıs'ta 'tekrar' kararı verilen mücadelede hükmen mağlup sayılacak. Ayrıca gelecek yıl Türkiye Kupası'na katılamayacak ve turnuva gelirlerinden pay alamayacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi ‘Fair Play’ (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.

Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.

Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.

115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız.

Beşiktaş Ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir."

KARAR KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe maçıyla ilgili maça çıkmama kararını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı 57. dakikada sahaya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de isabet eden yabancı maddelerin atılması sonucu hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, konuya dair 25 Nisan'da verdiği kararla mücadelenin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine hükmetti. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 10:48

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