Barış akademisyenlerinin yargılandığı davada savcı ceza istedi

'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza attıkları için yargılanan Barış Akademisyenlerine savcı ceza istedi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bianet’in haberine göre, 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Galatasaray, İstanbul, İstanbul Teknik ve Marmara Üniversiteleri'nden 10 akademisyenin ikinci duruşmaları görüldü. İpek Merçil, Oğuz Arıcı, Güven Gürkan Öztan, Gülhan Türkay, Sinan Yıldırmaz, Taner Gören, Ertan Ersoy, İbrahim Kaboğlu, Mehmet Ruza Türkay ve Yücel Candemir hakim karşısına çıktı. Savcı dokuz duruşmada ceza talep eden esas hakkındaki mütalaasını sundu. Avukatların soruşturmanın genişletilmesi talepleri reddildi. Duruşmalar 23 Ekim saat 09.00'dan itibaren devam edecek.

BOĞAZİÇİ’DEN AKADEMİSYENLER HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Boğaziçi Üniversitesi’nden de Gaye Yılmaz, Bülent Küçük, Çiğdem Kafesçioğlu ile birlikte yedi akademisyenin ilk duruşmaları görüldü. Gerçekleşen iki duruşmada savcı mahkeme süresince yazdığını söylediği üç sayfalık esas hakkında mütalaasını sunarken, geri kalan beş duruşmada sanık savunmalarının gerçekleştirilmesi için ek süre verildi. Son duruşmada salonda avukat olmamasına rağmen duruşmaya devam edildi. Buna karşı çıkan izleyiciler salondan çıkarıldı. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 20:28

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