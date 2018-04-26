Dersim’deki kitle örgütleri: Muhalefet demokrasi blokunda birleşmeli

Dersim’deki kitle örgütü temsilcileri, mevcut sisteme karşı olanların kötü gidişata karşı demokrasi blokunda bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Dersim’de kitle örgütleri muhalefeti tarihi sorumluluk almaya çağırdı. Kent dinamiklerinden KESK Dersim Şubeler Platformu yöneticilerinden Eylem Özyol, Türkiye’nin her alanda politikasının geriye gittiğini belirterek, özellikle ekonomik krizin derinden hissedildiğini dile getirdi. Özyol, “Buna karşı yapılacak tek şey mevcut sisteme karşı olanların demokrasi blokunda bir araya gelmesidir. Bir olup Türkiye koşullarını düzeltecek, demokrasi, barış eşitlik mücadelesini temel alacak bir yol izlemeleridir” dedi.

‘MUHALEFET DEMOKRASİ VE BARIŞI ESAS ALMALI’

İHD Dersim Şube Başkanı Gürbüz Solmaz da, mevcut iktidarın Türkiye’yi yönetemediği noktaya geldiğini vurgulayarak, bunun temel nedenlerinden birinin Bölge’de yürüttüğü hak ihlali politikası olduğunu söyledi. Solmaz, Türkiye’deki sistemin düzelmesinin tek bir yolu olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “40 yıldır süren savaşın müzakere ile sonlaması gerekiyor. Bu baskın seçimde AKP ve MHP ittifakına karşı olanların bir demokrasi blokunda bir araya gelmesi gerekir. Kurulacak blok, ülkedeki savaşa karşı barış dilini kullanmalı. MHP başkanı ‘Sur ve Cizre’de taş taş üstüne baş baş üstüne bırakmayın’ diyordu. Bu dille ne barış olur ne de ekonomik kriz çözülür. Bu nedenle muhalefetin barış ve demokrasiyi esas alarak bir dil kurup Türkiye’yi bu bataklıktan kurtarması gerekir.”

Demokratik Alevi Derneği (DAD) Genel Başkanı Dursun Demirtaş da, İktidar muhalefeti hazırlıksız yakalayarak, yeniden bir seçim kazanmak istiyor. Ancak halkın bu politikalara karşı güçlü bir uyanışı vardır. Muhalefet güçlü bir şekilde seçime girerse Türkiye’nin yolu kısmen de olsa açılır” değerlendirmesi yaptı.

‘OHAL’DE YAPILAN SEÇİM SAĞLIKLI DEĞİL’

Baskın seçim kararına bir itiraz da Dersim Barosundan geldi. Baro Başkanı Barış Yıldırım ise, OHAL’de temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir süreçten geçildiğini, böylesi bir süreçte seçime gidilmesinin doğru olmadığını ifade etti. (Dersim/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 18:31

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