Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 1 Mayıs bildirisi dağıtımı

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs çalışmalarına başladıklarını duyurarak İstiklal Caddesi boyunca bildiri dağıtımda bulundu.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri, 1 Mayıs çalışmaları kapsamında İstiklal Caddesi boyunca bildiri dağıttı. Dağıtım öncesi açıklama yapan DİSK Genel-İş Şube Başkanı Kemal Göksoy, AKP iktidarının işçiye, emekçiye biçtiği değerin karşılığını işçilerin ve emekçilerin hem 1 Masıy’ta hem de 24 Haziran’da vereceğini dile getirdi.

Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri adına açıklama yapan DİSK Genel-İş Şube Başkanı Kemal Göksoy, 1 Mayıs çalışmaları kapsamında Platform olarak çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Göksoy, ‘Tüm Mersin kamuoyunu 1 Mayıs’a saha güçlü daha katılımcı bir şekilde destek sunmasını ve dayanışma göstermesini bekliyoruz. Bu 1 Mayıs önemli, işçinin-emekçinin birlik ve dayanışma gününden öte önümüzde baskın bir seçim var. İşçiler ve emekçiler haklarının gasp edilmesine karşı hem 1 Mayıs’ta vereceği mesajla hem de 24 Haziran’da sandıkta vereceği mesajla AKP iktidarının emekçiye biçtiği değerin karşılığını gösterecektir’ diye ifade etti. (Mersin/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 17:04

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