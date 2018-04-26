Aile oyununda Alevilere hakaret: Mum Söndürmek

'X Kelime' adlı kart oyununda uzun zamandır Alevilere hakaret için kullanılan “Mum söndürmek” kelimesinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Hayri TUNÇ

Kırtasiyelerde, kitapçılarda, oyuncakçılarda satılan ve aile oyunu olarak geçen Cartoon Oyun ve Oyuncak Sanayi adlı şirketin ürettiği “X Kelime” adlı pandomim oyununda çıkan kartlardan birinde, uzun zamandır Alevilere hakaret için kullanılan “Mum söndürmek” kelimesinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Oyuncak sektörüne hizmet veren şirketin ürünlerinden biri olan X Kelime adlı aile oyununun pandomim bölümünde olan iki ayrı kartta “Mum söndürmek, erkek uyanmak” gibi kelimelerin alt alta olarak sıralanmış olduğu ortaya çıktı. Her yerde rahatlıkla satılan ve herkesin ulaşabileceği bir oyunda Alevilere yönelik hakaret içeren kelimenin olduğu oyunu üreten şirket ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Fotoğraf: Hayri Tunç

Mum Söndü nedir: Alevilerle ilgili çıkarılan ve onları küçümsemek, toplumdan dışlamak için kullanılan bir tabir. Cem ayini sırasında mumların söndürülüp, toplu bir cinsel birleşme yaşandığı yalanı ortaya atılmış ve bu yalan üzerinden Alevilere saldırılar gerçekleşmiştir.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 16:04

www.evrensel.net