Almanya’da metal işçileri ırkçı partiyi eylemine sokmadı

Almanya'nın Thüringen eyaletinde eylem yapan 1400 Opel işçisi, politikacı Björn Höcke ve beraberindekileri eyleme sokmadı.

Almanya’da Opel işçileri ırkçıları kovdu. Thüringen eyaletindeki Eisenach Opel işletmesinde işyerlerini korumak için eylem yapan 1400 işçi, eyleme karışmak isteyen AfD’li (Almanya için Alternatif) politikacı Björn Höcke ve beraberindekileri eyleme sokmadı.

İŞÇİ KIYIMINI PROTESTO ETTİLER

Opel işçileri, tekeli üstlenen devlet katılımlı Fransız PSA (Peugeot SA) firmasının tasarruf gerekçesiyle Almanya’daki işletmelerinde bazı bölümleri kapatma ve işçi çıkarma planlarını büyük bir eylemle protesto etti. Eisenach’taki fabrika önünde toplanan işçilere Sol Partili Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, çok sayıdaki politikacı ve sendikalar destek verdi.

Eylem sırasında aralarında AfD’nin temsilcilerinden Björn Höcke’nin de olduğu bir grup ırkçı işçilerin arasına karışmaya başladı.

‘IRKÇILARA YER YOK’ SLOGANIYLA KOVDULAR

Ellerinde AfD’nin sendikalara alternatif olarak kurduğu milliyetçi işçi örgütü Alarm’ın bayraklarıyla yaklaşması üzerine Opel işçileri “AfD’yi istemiyoruz”, “Irkçılara yer yok” ve “Güle güle” sloganlarıyla grubu kuşattı ve iterek eylem dışına çıkardılar.

Fabrikanın İşyeri Temsilciliği adına yapılan açıklamada da işçilerin dayanışmaya ihtiyaç duyduğu ama AfD’nin dayanışmasını istemedikleri belirtildi.

AfD, Almanya’da son dönemde yapılan işyeri işçi temsilciliği seçimlerine kendi listesiyle katılmış ve ülkede milliyetçi bir istihdam ve ekonomi programının hayata geçirilmesi propagandasıyla bazı büyük fabrikalarda temsilcilik elde etmişti.

‘İŞTEN ATMAYACAĞIZ’ AÇIKLAMASI

Eylemin yapıldığı sırada şirket yöneticileri, Fransa’da Almanya’daki işletmelerin geleceği ile ilgili görüşme yapmaktaydı. Toplantı sonrası Eisenach’taki bölümün üretim açısından önemli olduğu ve tasarruftan etkilenmeyeceği duyuruldu. Ancak tekelin planı henüz tam olarak açıklanmadı. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 16:59

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