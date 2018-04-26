Muğla 1 Mayıs tertip komitesi: 1 Mayıs'ta alanlarda buluşuyoruz

Muğla 1 Mayıs tertip komtesi, gerçekleştirdiği basın açıklaması ile Muğla'daki bütün işçi ve emekçileri 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı.

Muğla'da birçok sendika, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşunun içinde bulunduğu 1 Mayıs tertip komitesi, bütün işçi ve emekçilere alnlarda buluşma çağrısında bulunarak "1 Mayıs'ta yan yana, kol kola, bir arada olacağız" dedi. Açıklamada "Emeğin güvencesizleştirilmesine karşı iş güvencesi ve yaşam hakkı mücadelesi verenler, gerici vakıf ve tarikatlarla kuşatılan çocuklarımızın geleceğine sahip çıkanlar, çocuk istsimarına karşı ses çıkaranlar, kadına yönelen baskı ve şiddetin karşısında laikiğin, aydınlanmanın ve özgürlüğün sesini yükseltenler, yağma ve talanla kurulmak istenen ormanlara, kıyılara, koylara sahip çıkanlar, gazeteciler için düşünce ve ifade özgürlüğünü savunanlar buluşuyor" denildi. (Muğla/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 16:06

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