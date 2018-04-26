Kızıltepe JİTEM davası 14’üncü kez ertelendi

Kamuoyunda ‘Kızıltepe JİTEM Davası’ olarak bilinen ve 22 kişinin kaybedilmesinden sorumlu olanların yargılandığı dava 14'üncü kez ertelendi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yılları arasında 22 insanın öldürülmesine ilişkin açılan ve kamuoyunda “Kızıltepe JİTEM Davası” olarak bilinen davanın 14’üncü duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıklardan hiç kimse duruşmaya katılmazken, avukatları ile mağdurların avukatı Sinem Coşkun duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, mağdur avukatı Erdal Kuzu’nun “İddianame içinde yer alan Yusuf Çakar cinayetine ilişkin bilgi ve görgüleri bulunan Hekko Kurtar, Halil Direk ile Tayyip Günay’ın kolluk marifeti ile adreslerinin tespiti ve beyanlarının alınmasını, yine Birlik ailesinin öldürülmesine ilişkin Hüsnü Acay’ın ile Yiğit ailesinin öldürülmesine ilişkin Bahri Yiğit ve Ebru Yiğit aynı şekilde kolluk marifeti ile adreslerin tespiti ve beyanlarının alınmasını” içeren dilekçesi okunarak tarafların avukatlarına sunuldu. Mağdur avukatlarından Sinem Coşkun, Kuzu’nun bu talebini yinelerken, sanık avukatları, “üzerinde uzun süre geçmiş olması nedeniyle davaya bir yarar sağlamayacağı” gerekçesi ile Kuzu’nun taleplerinin reddini istedi. Mahkeme heyeti Kuzu’nun kolluk marifeti ile ilgili şahısların adres tespiti ile beyanlarının alınmasını reddederken, kendilerinin bu şahısları hazırlamaları durumunda dinlenebileceklerine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca bir önceki duruşmada ifadesinin alınmasını istediği tanık Zeynep Yalçınkaya’nın ifadesinin alınması kararını yineleyerek, bir sonraki duruşmayı 13 Eylül tarihine erteledi. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 13:35

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