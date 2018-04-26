10 Ekim avukatına açılan soruşturmaya avukatlardan tepki

10 Ekim Davası avukatlarından Osman Zeki Erdoğan hakkında soruşturma başlatılmasına 10 Ekim Davası Avukat Komisyonu tepki gösterdi.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybeden Gökmen Dalmaç’ın kardeşi Gökçen Kara’nın vekili sıfatıyla İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği hakkında manevi tazminat davası açan Avukat Osman Zeki Erdoğan hakkında Adalet Bakanlığı soruşturma izni vermesi hakkında 10 Ekim Davası Avukat Komisyonu bir açıklama yaptı.

Erdoğan hakkında soruşturma açılmasının nedeninin dava dilekçesinde katliamda kamu sorumluluğuna işaret eden sözleri olduğunu belirten avukatlar, tamamen mesleki faaliyetten kaynaklanan bir soruşturmayla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti. Şikayetçi olan İçişleri Bakanlığı’nın; 10 Ekim Katliamı ile ilgili kendi düzenlediği ve kamu görevlilerinin soruşturulması gerektiğine dair müfettiş raporunun gereğini yerine getirmemiş bir kurum olduğu vurgulanan açıklamada, suç duyurusu üzerine fezleke düzenleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da; katliamın başından bu yana kamu görevlileri hakkında yapılan bütün suç duyurularında işleme koymama kararı vermiş bir savcılık makamı olduğu ifade edildi.

‘KAMU GÖREVLİLERİNİN KORUMA ZIRHI KALDIRILSIN’

Açıklamada, Avukat Erdoğan’a açılan soruşturmanın katliama ilişkin ceza dosyasına, ceza dosyasındaki kamu sorumluluğuna dair taleplere ve bu davayı başından beri takip eden yüzlerce avukata yönelik olduğu belirtilerek soruşturmanın kabul edilemez olduğu vurgulandı. Soruşturmanın acilen sonlandırılması ve kamu görevlileri üzerinde kurulan koruma zırhının kaldırılması gerektiği dile getirilen açıklamada, tüm hukuk kurumları ve barolar, avukatlık mesleğine dönük bu tehdit nedeni ile savunmanın yanında olmaya davet edildi. Açıklamada, “Adalet ve hakikate ulaşmanın ne kadar güç olduğunun farkındayız. Ama hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz. 10 Ekim Ankara Katliamındaki bütün sorumluların yargılanması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz.” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 13:29

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