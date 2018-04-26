Ege Üniversitesi öğrencilerinden taşeron işçilere destek

Emek Gençliği, Ege Üniversitesi'nde kadroya alınmayarak işsiz kalan taşeron işçilerin oturma eylemine destek verdi.

Ege Üniversitesi’nde arşiv soruşturması nedeniyle kadroya alınmadığı için işsiz kalan taşeron işçiler, rektörlük önünde yaptıkları oturma eylemine devam ediyor.

Eylemin 14. gününde, Ege Üniversitesi’nde öğrenim gören Emek Gençliği üyeleri işçileri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Yunus Alpergün, “Ege Üniversitesi’nde çalışan işçiler, gerekçe gösterilmeden atıldılar. Biz Ege Üniversitesi öğrencileri olarak, gerekçe gösterilmeden yapılan yasaklamaları, engellemeleri biliyoruz. Üniversiteyi var eden öğrenci, işçi ve akademisyenlerdir. Bu birliktelik günlerdir rektörlüğün karşısında oturan işçilerin eyleminde yan yana durarak gösteriliyor. Her 4 gençten birinin işsiz olduğu bu dönemde, işi için direnenlerin yanındayız” dedi.

Alpergün ayrıca işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta bilimsel, demokratik, laik eğitim talebi başta olmak üzere gençliğin talepleriyle alanlarda olacaklarını da sözlerine ekledi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 13:10

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