CHP’li Yılmaz çocuk yoksulluğunu Başbakan’a sordu

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, önemli boyutlara ulaşan çocuk yoksulluğunu Meclis gündemine taşıdı.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) açıkladığı çocuk yoksulluğu verilerini ve hükümetin buna dair çalışmaları olup olmadığını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. Soru önergesinde, 7.5 milyon çocuğun şiddetli maddi yoksunluk içerisinde olduğu, 790 bin çocuğun ise çalışmak zorunda kaldığı kaydedildi.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, önemli boyutlara ulaşan çocuk yoksulluğunu Meclis gündemine taşıdı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki çocukların yüzde 38’inin şiddetli maddi yoksunluk içinde yaşadığına dikkat çeken Yılmaz, yoksul çocukların iş yaşamından eğitime kadar hayatlarının her alanında yara üstüne yara aldıklarını vurguladı. Yoksul çocukların temel gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hükümetin gündeminde bir acil eylem planı bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, her fırsatta ailelerden üç-dört çocuk istediği ve doğum kontrolünü ‘ihanet’ olarak nitelendirdiği dikkate alındığında, artan nüfusla birlikte gelecek dönemde çocuklar için yoksulluk bir kader olarak mı kalacaktır?” diye sordu.

Çocuklarımız yoksulluk içinde yaşıyor!

7.5 MİLYON ÇOCUK ŞİDDETLİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE

Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, BETAM verilerine göre, Türkiye’deki 7 milyon 510 bin çocuğun, beslenme ve ısınma gibi en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı evlerde yaşam savaşı verdiğine değindi. Çocuklardaki yüzde 38’lik maddi yoksunluk oranıyla Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri arasında ilk sıraya yerleştiğini ifade eden Yılmaz, çocukların yüzde 40’ının evinde beslenme sorunu, yüzde 28’inde ise ısınma sorunu yaşandığını ifade etti.

790 BİN ÇOCUK ÇALIŞIYOR

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinin yoksul çocukların çalışmak zorunda bırakıldığını ortaya koyduğunu ifade ederek, “İlkokul seviyesinde yüzde 91.2 olan net okullaşma oranı, 9-12’nci sınıfları kapsayan ortaöğretimde yüzde 82.5’e düşmektedir. Türkiye’de, 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 20.3’ü bulmaktadır. Bu çocukların sayısı 790 bin düzeyindedir. 2016 yılında Türkiye’de 1-17 yaş grubundaki 6 bin 747 çocuk hayatını kaybetmiştir. Bu çocukların 2 bin 789’unu 1-4 yaş grubundaki çocuklar oluşturmaktadır” dedi.

YOKSUL ÇOCUKLAR HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE Mİ?

Çocukların yoksulluğunu ve maddi yoksunluğun yıkıcı etkilerini azaltmak için hükümetin gündeminde bir çalışma olup olmadığını soran Yılmaz, “Varsa bunların içeriği nelerdir, bugüne kadar hayata geçirilen ve geçirilmesi düşünülen uygulama ve çalışmalar nelerdir?” diye sordu. Doğum öncesi dönemde yoksulluk sınırındaki annelere yönelik yapılan çalışmaların da açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Varsa bunlar nelerdir? Çocuklardaki yoksulluk oranı dikkate alındığında bu çalışmaların yeterli olduğu düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.

KAÇ ÇOCUK AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ?

Yılmaz, ayrıca yoksul çocukların temel gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, hükümetin gündeminde bulunan bir acil eylem planı bulunup bulunmadığını sordu. 2016 yılında 1-4 yaş grubundaki 2 bin 789 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Yılmaz, “Bu çocukların kaçı yeterli ve sağlıklı beslenme ile barınma ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle yaşamını yitirmiştir?” dedi.

'ÇOCUKLAR İÇİN YOKSULLUK KADER Mİ OLARAK KALACAK?'

İller bazında son 10 yıllık dönemde çocukların maddi yoksunluk oranlarının nasıl gerçekleştiğini soran Yılmaz, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“* Okul öncesi çağda, özellikle yoksul çocuklar için kaliteli bir okul öncesi hizmet sunulmasına yönelik olarak bir planınız bulunmakta mıdır? Okul öncesi çocuklara verilen hizmetlerle ilgili ülkemizin AB ülkeleri ile OECD ülkeleri arasındaki yeri nedir?

* Çocuk yoksulluğunu azaltmanın temel mekanizmalarından biri olarak görülen yoksul kadınların ekonomik durumunun iyileştirilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Yoksa yoksul kadınları eğitime ve istihdama katan politikalara öncelik verme gibi bir hedefiniz olacak mıdır? Bu konuda AB ve OECD ülkeleri arasında ülkemizin yeri neresidir?

* Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan çocukların yarısının şiddetli maddi yoksunluk içinde yetiştiği göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi düşündüğünüz bir planınız var mıdır? Olacak mıdır?

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her fırsatta ailelerden üç-dört çocuk istediği ve doğum kontrolünü “ihanet” olarak nitelendirdiği dikkate alındığında, artan nüfusla birlikte gelecek dönemde çocuklar için yoksulluk bir kader olarak mı kalacaktır?” (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 12:18

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