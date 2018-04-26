Hindistan'da tren okul servisine çarptı: 14 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir trenin okul servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada servis şoförü ve 13 çocuğun hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu treninin hemzemin geçitte 22 öğrenci taşıyan okul servisine çarpması sonucu servis şoförü ve 13 çocuk yaşamını yitirdi.

Kazada 4'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ay başında bir okul servisinin dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu 24'ü çocuk 27 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 11:17

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