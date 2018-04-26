Diyarbakır'da taksi sürücüleri taksimetreleri kapattı

Akaryakıta üst üste yapılan zamlardan sonra Diyarbakır’daki taksiciler, zarar ettikleri gerekçesiyle taksimetreleri kapattı.

Lezgin AKDENİZ

Diyarbakır’daki ticari taksiler peş peşe gelen akaryakıt zamlarından sonra yolculuklarda taksimetre açmak yerine, kendi belirledikleri tarifeyi uygular oldu. Taksimetrenin açılmamasına tepki gösteren yolcular ve şoförler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Taksiciler, yolcuların haklı olduğunu söylüyor, ancak akaryakıt fiyatlarının mevcut koşullarda giderlerini karşılamamalarına neden olduğunu dile getirdi.

‘TAKSİMETRE KAZANDIRMIYOR’

Konuya ilişkin görüştüğümüz taksici Abdullah Alptekin, müşterilerin haklı olduğunu, ancak yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söyledi. Alptekin, taksimetrenin kazandırmadığını savunarak, “Mazottan haberiniz var mı? Mazot ha bire zamlanıyor ancak bizim fiyatlarda değişen bir şey yok. İndir bindir 7 lira ancak taksimetreyi açtığında 5 TL yazıyor” dedi.



Akaryakıt zamlarından önce az çok bir kazançlarının olduğunu belirten Alptekin, “Ancak şuan kazandığımızı mazota veriyoruz. Ya mazot fiyatları indirilsin ya da taksimetre ücretleri arttırılsın. Böyle devam ederse kontağı kilitlemek zorunda kalacağız. Müşterilerle pazarlık yaptıktan sonra yola koyuluyoruz. 1-2 lira fazla almışız çok değil. Son bir yıl içinde 3 kez ceza aldım. Taksimetreyi açtığımızda kazanamıyoruz” dedi.

‘MAZOT BELİMİZİ BÜKTÜ’

43 yıldır taksicilik yapan Hüseyin Çağlar da, hiçbir dönemin bu kadar kötü olmadığını dile getirerek, durumlarını anlatabilecek muhatap bulamadıklarını söyledi. İş yapamamaktan yakınan Çağlar, “Mazot bizim belimizi büktü. Taksi her geçen gün lüks bir hale geldi. Acil bir durum olmazsa artık kimse taksiyi tercih etmiyor” diye konuştu.

MÜŞTERİLER RAHATSIZ

Taksicilerin bu uygulaması en çok da müşterileri rahatsız ediyor. Şaban Elçin adlı yurttaş, bir kaç gün önce Sur'da ailesi ile birlikte taksiye bineceği esnada taksimetre olmadığı için taksiye binmediğini söyledi. Buradan bir kaç yüz metre ötedeki başka bir durağa giden Elçin, bu kez ücreti önceden söyleyerek taksimetreyi açmayacağını belirten taksiciyle tartıştığını anlattı. Elçin artık zorunlu kalmadıkça taksi kullanmayacağını ifade etti. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 10:17

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