Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artıyor
Fotoğraf: Pixabay

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artıyor

    • 26 Nisan 2018 10:03

    Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

    Sıcaklıkların bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. (AA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 10:09
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