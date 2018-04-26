Fotoğraf: Pixabay
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artıyor
26 Nisan 2018 10:03
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Sıcaklıkların bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 10:09
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