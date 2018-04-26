Financial Times: Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak asmadı

Financial Times gazetesi bugünkü sayısında Türkiye'de Merkez Bankası'nın dün bu yıl ilk kez faiz artırımına gitmesini değerlendirdi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz arttırımına değinerek, erken seçim öncesi ucuz kredi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak asmadığını ve gerileyen Türk Lirası'nı güçlendirmek istediğini yazdı.

BBC Türkçe'nin Financial Times'tan Ayla Jean Yackley ile Adam Samson imzalı aktardığı habere göre, Türkiye'de Merkez Bankası dün Geç Likidite Penceresi (GLP) faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13,5'e çıkarmıştı. Faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve koridorun üst bandı ise sabit tutulmuştu.

Gazete Merkez Bankası'nın son kararını, ekonominin "aşırı ısındığına" yönelik kaygıların arttığı bir dönemde aldığını belirtiyor.

Türkiye geçen yıl yüzde 7,4'lük büyüme oranı ile en hızlı büyüyen G20 ülkesi olmuş ancak Türk Lirası bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 7 değer kaybetmişti.

Financial Times, Türk Lirası'nın 2018 yılında şu ana kadar performansı en kötü para birimleri arasında yer aldığını hatırlatıyor.

ERDOĞAN 'FAİZ DÜŞMANIYIM' DEMİŞTİ

Gazetedeki haber şu satırlarla sürüyor:

"15 yıllık iktidar süresini uzatma peşindeki Cumhurbaşkanı kendisini 'faiz düşmanı' olarak nitelendirmişti. Kendisi, düşük faizin enflasyonun da düşmesine yardımcı olacağını savunan alışılmışın dışında bir görüşü destekliyor. O nedenle de yıllarca Merkez Bankası'na borçlanma maliyetinin azaltılması yolunda baskı yaptı.

"Ancak Sayın Erdoğan, çift haneli enflasyonun hane halkını vurduğu bir dönemde döviz piyasasında daha büyük bir belirsizlikten kaçınmak isteyebilir."

Financial Times, uzmanların, erken seçim kararının Merkez Bankası'nı, finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik adımlar atma konusunda cesaretlendirmiş olabileceğini söylediklerini yazmış. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 09:58

www.evrensel.net