Şampiyonlar Ligi'nde yarı final: Real Madrid, Bayern'i 2-1 yendi

Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir avantajı eline geçirdi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih, Real Madrid'e Allianz Arena'da 2-1 kaybetti.

70 bin seyircisinin önüne rövanş için avantajlı bir skor almak hedefiyle çıkan Bayern, 28. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçti. Ancak Real Madrid, 44'te Marcelo ile eşitliği yakaladı.

Ev sahibi ekipte 8. dakikada Arjen Robben, 34. dakikada Jerome Boateng, sakatlıkları sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalırken Real ise ikinci yarıya Isco'nun yerine Marco Asensio'yu alarak başladı.

Asensio, 57. dakikada Bayern savunmasının hatasıyla başlayan kontra atakta Lucas Vazquez'in pasını şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi.

Bayern Münih böylece Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı üst üste altıncı yenilgisini aldı.

Son 2 sezonun şampiyonu Real Madrid'in Bayern Münih'i ağırlayacağı yarı final rövanş mücadelesi 1 Mayıs Salı günü oynanacak.

Real Madrid turu geçmesi halinde son beş sezondaki dördüncü finaline çıkacak. Real, Kupa 1'i 12 kezle en çok kazanan takım. Bu şampiyonlukların 3'ü son 4 sezonda geldi. Bayern Münih'in ise 5 şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer eşleşmesinde Liverpool ilk maçta Roma'yı 5-2 yenmişti. (SPOR SERVİSİ)

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final: Liverpool, Roma'yı 5-2 yendi

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 07:24

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