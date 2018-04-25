Yunanistanlı askerler için tahliye çıkmadı

Yunanistan’dan Türkiye tarafına geçtikleri için 1 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan 2 asker için yine tahliye çıkmadı.

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için yapılan ikinci tutukluluk değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, askerlerin kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluğa devam kararı verirken, avukatlar karara itiraz etti.



Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türkiye tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını dün yaptı. Hakimlik kararında Yunanistan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle tutululuk halinin devamına karar verdi. Yunanistan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, tutukluluğunun kaldırılması için bugün karara itiraz etti.



Yunanistanlı askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ verilen tutukluluk kararının devam etmesine bugün itiraz dilekçesi vererek 'tahliye talebinde' bulundu. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, normalde dosya üzerinden yapılan itiraz değerlendirmesine mevcutlu olarak askerleri de getirdi. Tutuklu oldukları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden ring aracıyla Edirne Adliyesi'ne getirilen askerler, adliye binasını üçüncü katındaki Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonuna alındı.



Askerlerden Angelos Mitretodis sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunarak, "Biz yanlışlıkla Türk tarafında geçtik. Hava koşullarından dolayı yanlışlıkla geçtiğimiz aşikardır. Sınırda bazı izleri takip ediyorduk. Türk askerlerini görünce olumsuz bir şey olmaması için kendi silahlarımızı indirdik. Daha sonra komutanıma telefon açarak iyi niyetli olarak Türk askerlerine teslim olacağımı bildirdim. Eğer kötü niyetli olsaydım teğmen olarak bir telefonla emrimdeki askerleri çağırırdım. Daha büyük bir olay meydana gelirdi ben bunu yapmadım. Yanlışlıkla geldiğimizi Türk askerlerine anlattık, Türk askerleri üstlerine telefon etti. İsteseydik Türk askerlerinin telefon etmelerini de engelleyebilirdik. Üzerimizde kendimizi saklayacak bir kıyafet yoktu. Biz sadece kardaki ayak izlerini takip ettik. Onların da göçmen ya da kaçakçı olduğunu düşündük" diye konuştu.

'YUNANİSTAN TARAFINA GEÇEN TÜRK ASKELERİ BIRAKIRDIK'

Askerlerden astsubay çavuş Dimitris Kouklazis da benzer ifadeler kullanarak, "Aynı durum Türk askerleri tarafından da olmuştu. Ancak biz yanlışlıkla Yunan tarafına geçen Türk askerleri hakkında herhangi bir işlem yapmadan ve üstlerimize haber vermeden Türk tarafına geçmelerine izin verdik. Bu olay her iki taraf arasında çok sık yaşanmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir problem oluşturmamıştır. Bu nedenle şu an çok şaşırıyorum" dedi. Tutuklu askerlerin avukatları da hakimlikten tahliye talebinde bulundu.

İTİRAZA DA TAHLİYE VERİLMEDİ

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, avukatların itirazı üzerine yaptığı değerlendirmenin ardından "Kuvvetli suç şüphesi, Yunan askerlerin Türkiye'de sabit ikametgahlarının bulunmaması, yabancı ülke vatandaşı ve yabancı ülke askeri olmaları nedeniyle kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması nedeniyle tutukluğu itiraz taleplerinin ayrı ayrı reddine, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir" denilerek tahliyeleri kabul edilmedi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarında tutukluluğun devamına karar verilen Yunanistanlı askerler, 1 Mart tarihinden itibaren ilk kez görüntülendi. Adliyeden jandarma ekiplerince, hükümlü kapısından elleri önden kelepçeli olarak çıkarılan askerler, cezaevine ring aracına bindirilerek yeniden Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 21:19

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