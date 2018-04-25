Çelik konstrüksiyon işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük'te yapımı devam eden fabrikada montaj yaparken üzerine çelik konstrüksiyon düşen işçilerden Halil İbrahim Daloğlu öldü, 2 işçi ise yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden hasır çelik üretilecek olan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın montaj işinde çalışan Halil İbrahim Daloğlu, Hüseyin Tunç, Yalçın Gergen üzerlerine düşen çelik konstrüksiyonun altında kaldı. Hüseyin Tunç ve Yalçın Gergen kendi imkanlarıyla, Halil İbrahim Daloğlu ise diğer işçilerin yardımıyla çelik konstrüksiyonun altından kurtarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Daloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 20:58

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