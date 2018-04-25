Kılıçdaroğlu'ya aday belirlemek için tam yetki verildi

CHP'nin kapalı grup toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak çalışmaları için tam yetki verildi.

CHP'nin kapalı grup toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak çalışmaları için tam yetki verildi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıda, CHP Grubu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok" dedi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 20:22

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