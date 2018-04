'Biraz oy kaybedip burunları sürtsün’ diyen AKP’li işçiler var'

Bursa'da kurulu Bosch fabrikası işçileri, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim kararına ilişkin Evrensel'e konuştu.

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

24 Haziran’da yapılacak erken seçim kararı, toplumun her kesiminin olduğu gibi işçilerin de ana gündemi. Konuyla ilgili görüştüğümüz Bosch işçileri, AKP’lilerin eskisi gibi iktidarı savunamadığını söyledi. Kimi AKP’li işçilerin “Liderimiz Erdoğan ama oy kaybetsinler, burunları sürtsün” dediğini aktaran işçiler, şu çağrıyı yaptı: “Artık bazı şeylerin değişmesi gerek. Bu şekilde giderse ekmeğimiz her geçen gün küçülecek.”

“AKP’ye oy vermiş ve politikalarını eleştiren işçiler var ama alternatifsizlikten yine oy vereceğini söylüyorlar” diyen bir Bosch işçisi, bunun sebebini güçlü bir muhalefetin olmamasına bağlıyor. Bir anda seçimin gündeme girdiğini dile getiren işçi şunları söyledi: “Bazı AKP’ye oy vermiş işçiler böyle muhalefet varsa sorun yok diyor. Biz bu seçimi alırız havasındalar. Böyle düşünenler gibi ‘Liderimiz Tayip Erdoğan ama biraz oy kaybetsin, burunları sürtsün’ diyen ve daha önce AKP ye oy vermiş işçiler de var fabrikada” dedi.

AKP’Lİ İŞÇİLER RAHAT DEĞİL

Lider profilinin dikkate alındığını söyleyen bir başka Bosch işçisi, şöyle devam etti: “Yaptıkları her şeye doğru demiyoruz diyen çok insan var. Hatta eleştiriyorlar. Ama profil olarak Tayip Erdoğan’ın bir adım önde olduğunu da söylüyorlar. Fakat şunu ben de diğer arkadaşlarım da görüyor; AKP’li işçiler eski seçimlerdeki gibi rahatça savunamıyorlar. Söyledikleri her şeye cevap verildiğinde susuyorlar, açıklama yapamıyorlar. Kısık kısık konuştuklarına şahit oldum şahsen ben. AKP ve MHP için işler istedikleri gibi gitmiyor galiba birden seçim kararı aldılar. Geçen dönemler böyle değildi. Her seçim döneminde içeride bizim şöyle vaatlerimiz var şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlardı ama şu an böyle cümleleri kimse dillendirmiyor.”

SADECE AKP KARŞITLIĞI ÜZERİNDEN OLMAZ

“Değişime hazırlanmamız gerek diyorlar” diyerek söze giren bir başka Bosch işçisi, “Daha ne değişimi olacak, hani her şey iyi gidiyordu! Bir söylenen bir söyleneni tutmuyor artık. Bugün bizlerin acil çözülmesi gereken sorunları var. Bunları çözecek politikalara ihtiyacımız var. Emekliliğin ne olacağı belli değil, çalışma koşullarımız her geçen gün kötüleşiyor bunları değiştirecek bir argümanla karşılarına çıkılmalı. Sorunları iyi görüp ona göre politika üretilmeli. Sadece AKP karşıtlığı üzerinden olmaz bu” dedi. 15 günde bir her şeye zam geldiğini, ekmeğin gramajının düştüğünü anlatan işçi, “Yaşamımızdan sürekli bir şeyler eksiliyor. İnsanlarda güvensizlik var ama güçlü bir muhalefet görmediği için sesini çıkarmıyor. Artık bazı şeylerin değişmesi gerek. Bu şekilde giderse ekmeğimiz her geçen gün küçülecek. İşçinin taleplerine kulak vermeli muhalefet ve söylemlerini ona göre yeniden gözden geçirmeli” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 19:38

