KOÜ öğrencileri: Köprüden önceki son çıkış

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs'a çağrıda bulunarak; 'Bu 1 Mayıs’ı köprüden önceki son çıkış' ifadelerini kullandılar.

Mert SAMYELİ

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileriyle 1 Mayıs’ı konuştuk. Hemen herkes 1 Mayıs’ın önemine vurgu yaptı: “Bu 1 Mayıs’ı köprüden önceki son çıkış’ diye nitelendirebiliriz.”

İİBF Öğrencisi Ramazan ve Burhan’la konuşuyoruz önce. Burhan işçi sınıfı için 1 Mayıs’ın çok özel olduğunu söylüyor. İşçilerin olduğu her yerde 1 Mayıs’ın kutlanması gerektiğini ifade eden Ramazan da “İşçiler her yerde ve oldukları ilde, ilçede meydanlarda oluyorlar, olmalılar. Tüm Türkiye de alanlarda işçilerin yanında olmalıdır” dedi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi Berfin, “1 Mayıs benim için birlik, dayanışma ve mücadeleyi hatırlatıyor” dedi. 1 Mayıs’ta alanlarda olacağını dile getiren Berfin, “Kadın erkek ayırmaksızın herkesi alanlara davet ediyorum” dedi. İnsanca yaşam talebini dile getireceğini söyleyen Berfin, devam etti: “Zenginlerin aldığı pırlantanın vergisini ben vermek istemiyorum, onların lüks tüketimini neden ben ödeyeyim? Bir öğrenci olarak aldığım aylık 470 TL kredinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zaten mezun olunca ilk bunun borcuyla karşılaşmak ve her gün borç ile uyanmak da hiç hoş değil” dedi. 1 Mayıs’ın seçim öncesi olması nedeniyle daha da önem kazandığını ifade eden Bergin, “Bu 1 Mayıs oldukça önemli olacak. ‘Köprüden önceki son çıkış’ diye nitelendirebiliriz. O yüzden ne olursa olsun korkmadan, kırılmadan bütün direncimizle bütün gücümüzü alanlarda olmalıyız” çağrısını yaptı.

Başka bir Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi Zekeriya da “İşçilerin ve halkın haklarını savunması iyi bir şey ancak olayların provoke edilmesi kötü oluyor” dedi. 1 Mayıs’a daha önce katılmadığını belirten Zekeriya, “Bu sene de katılmayı düşünmüyorum. Çünkü bu bir işçi bayramı ve ben de bir işçi değilim ve sadece işçilerin orada olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 19:41

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