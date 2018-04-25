Başbakan Yıldırım: Abdullah Gül projeydi ama elde patladı

Başbakan Binali Yıldırım Abdullah Gül'ün olası adaylığını yorumladı: Ne ayrıldığın siyasi harekete ne de yeni yerine yaranabilirsin.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki girişimleri ‘proje’ olarak nitelendiren Başbakan Yıldırım, “Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı” dedi.

İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran’daki seçimlerde muhalefetin ortak aday arayışı içerisinde olduğunu belirterek, “Gördüğümüz kadarıyla buradan bir sonuç çıkacağa benzemiyor” derken aday sıkıntıları olmadığı için en rahat partinin de kendileri olduğunu savundu.

Başbakan, Gül’ün 24 Haziran’daki seçimler için çatı aday olup olmayacağı konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine Yıldırım şöyle dedi: “Arkadaşlar, bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var idi. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız. Her halükarda seçim açıklanmasa bu çalışmalar bu kadar hız kazanmaz, alenileşmez, mutlaka etkisi var. Tabii ben Abdullah Bey adına değerlendirme yapmam yanlış olur. Ama Abdullah Bey aday da olabilir, olmayabilir. Şu anda bizim meselemiz bu değil. Biz hiç kimseye adaylık konusunda aman olun-olmayın, yapmayın-etmeyin diyecek halimiz yok. Biz adayımızı belirledik, kararımızı verdik, programımızı yaptık, vatandaşlarımızla artık kucaklaşmanın özlemi içindeyiz.” (HABER MERKEZİ)

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüştü

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 17:52

www.evrensel.net