10 Ekim Katliamı’nda kamuya dava açan avukata soruşturma açıldı

10 Ekim Ankara Katliamı’nın ardından İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği hakkında dava açan avukat için soruşturma izni verildi.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybeden Gökmen Dalmaç’ın kardeşi Gökçen Kara’nın vekili sıfatıyla İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği hakkında manevi tazminat davası açan Avukat Osman Zeki Erdoğan hakkında Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi. Erdoğan hakkında soruşturma açılmasının nedeni ise dava dilekçesinde katliamda kamu sorumluluğuna işaret eden sözleri.

SÖZ KONUSU DAVA DİLEKÇESİNDE NE YAZIYORDU?

Erdoğan dava dilekçesinde “...Katliamın hazırlık sürecinde ve sonrasında idarenin; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet, İçişleri Bakanlığı, MİT, Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve güvenlikten sorumlu kamu, kurum yöneticilerinin; hukuksal, idari ve siyasal açılardan ağır sorumlulukları, katliam ile siyasal ve yönetsel tutumları arasında neden sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Bu sorumluluğu idare hukuku açısından zorunlu olarak idari hizmet kusuru olarak nitelendiriyoruz. Aslında olayın arka planı ve boyutları bu kavramı da aşan, ideolojik siyasal saik, kasıt ve bilinçli taksir unsurlarını da kapsayan ve süreklilik arz eden bir içeriğe sahip bulunmaktadır” ifadelerine yer vermişti.

Dilekçede yer alan bu ifadelerin ardından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ihbar yapıldı, ihbar üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Erdoğan hakkında fezleke hazırladı. Başsavcılık, Erdoğan hakkında soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu ve Bakanlık soruşturma açılmasına karar verdi. Bakanlık kararında, Erdoğan’ın ‘iddia ve savunma sınırını aşan’ ifadeler kullandığını iddia etti.

KARA: BÜYÜK BİR HUKUKSUZLUK

Kararı Evrensel’e değerlendiren Erdoğan, “Bu karar hukuka aykırı. Avukatların savunma esnasındaki sözlerinden dolayı böyle soruşturmalara maruz kalması, müvekkillerinin çıkarlarını savunma görevi üzerinde olumsuz etki yapar. Bizim beklediğimiz 10 Ekim’de barış talebini dillendirenleri katledenlerin ve buna göz yumanların, yeterli önlemi almayanların cezalandırılmasıdır. Ancak bu iddiayı yapan bir avukatın soruşturulması ortada ne kadar büyük bir hukuksuzluk olduğunu gösteriyor” dedi. Söz konusu davayı kazandıklarını ancak idarenin kusurlu olduğunu düşünerek Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunduklarını kaydeden Kara, “Biz idarenin hizmet kusurunda bulunduğu iddiasındayız. Yeterli önlemi almamıştır, sorumluları takip ettiği halde bombayı patlatmalarına engel olmamıştır. Gerçekten de etkin bir önlem alsalardı bu insanlar bugün aramızdaydı “ ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 17:34

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