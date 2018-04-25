Diyarbakır ve Adıyaman'da 1 Mayıs'a çağrı yapıldı

Diyarbakır ve Adıyaman'da İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'a çağrı yapıldı.

Diyarbakır’da gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için çağrı yapan Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Şirin Görbüz, KHK’ler ile haksız hukuksuz şekilde görevlerinden ihraç edilenlerin oluşturduğu işsizler ordusunu kutlamanın yapılacağı 5 Haziran Meydanı’na davet etti.

Diyarbakır’da bu yıl 5 Haziran (İstasyon) Meydanı’nda “Güzel Günler Göreceğiz” şiarıyla yapılacak olan 1 Mayıs hazırlıklarında sona gelindi. OHAL KHK’leriyle en fazla çalışanın ihraç edildiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da, emekçiler alanlara çıkarak gasbedilen haklarını talep edecek.

1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Şirin Görbüz de OHAL KHK’leri ile haksız hukuksuz ihraç edilen, gazetesi, derneği kapatılanların meydanda olacağını söyledi.

Ülkede her geçen gün etkisini daha fazla hissettiren ekonomik krizin emekçilerin alım gücünü düşürdüğünü söyleyen Görbüz, en büyük haykırışlarının barış ve demokrasi olacağını, çünkü toplumun huzura ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

‘OHAL İLE İŞSİZLER ORDUSU BÜYÜYOR’

Güvencesizliğin emekçilerin en temel sorunları haline geldiğini söyleyen Görbüz, “OHAL ile beraber ilan edilen KHK’lerle binlerce kamu emekçisi ve işçi, haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edildi. Yapılan soruşturmalardan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden işçiler işinden olanlarla beraber giderek büyüyen bir işsizler ordusunu ortaya çıkarıyor” dedi.

SAVAŞA KARŞI BARIŞ SESLERİ HAYKIRILACAK

Görbüz, güvenlik soruşturmalarından sonra kamuda çalışmanın engellenmesi ile iş bulmanın sorun haline geldiğini de belirtti. Görbüz, “Emekçiler iş bulma sorunundan sonra ucuz iş gücü olarak çalışmak zorunda bırakılmakta. Ciddi düzeyde bir emek sömürüsünün koşulları yaratılıyor” diye kaydetti.

Savaşa karşı barış diyenlerin meydanda seslerini haykıracağını belirten Görbüz, tüm emekçileri ve 1 Mayıs’ta 5 Haziran Meydanı’nda olmaya davet etti.

8 MART VE NEWROZ RUHUYLA 1 MAYIS’A

Diyarbakır'da HDP ve DBP 1 Mayıs’a ilişkin ortak açıklama yaptı. HDP Diyarbakır il binasında gerçekleştirilen açıklamaya il başkanlarının yanı sıra parti yöneticileri de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan HDP İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, işçi sınıfının örgütlü hak arayışının KHK, grev yasağı ve işten atmalarla engellendiğine dikkat çekerek, “Taşeron kadro düzenlemesi, işçiler arasındaki güvencesizliği ve ayrımcılıkları arttırırken, devam eden özelleştirmeler daha fazla işçiyi güvencesizliğe sürüklüyor. İktidarın işçilere yönelik kölelik dayatmalarına karşı, 8 Mart’tan ve Newroz’dan aldığımız güçle 1 Mayıs günü alanlarda olacağız”dedi. Buluttekin ayrıca iş cinayetlerine, güvencesiz çalışmaya, OHAL’e ve savaşa hayır şiarıyla alanlarda olacaklarını belirterek “Emeği sömürülenlerin, ezilenlerin Newroz’u olan 1 Mayıs günü, Amed İstasyon Meydanı’nda kutlayacağımız mitinge tüm halkımızı davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

TGS KORTEJLE 1 MAYIS’A KATILACAK

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) bu yıl ilk kez kortej oluşturarak 1 Mayıs’a katılacak. 1 Mayıs çalışmaları devam ederken basın açıklaması yapan TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, şunları söyledi: “Gazetecilerin örgütü olarak TGS de bu yıl Diyarbakır’da 1 Mayıs yürüyüşüne katılmaya hazırlanıyor. Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının Diyarbakır’daki gazeteciler olarak bizim için anlamı büyük. Çünkü bu yıl ilk kez bu kentte gazeteciler, emekçiler olarak 1 Mayıs kortejinde yer alacak. Daha önceki yıllarda basın emekçileri olarak bizler, emekçi arkadaşlarımızın kortejini ve mitinglerini haberciler olarak izliyorduk. Gönlümüzden kortej içinde olmak geçse de, yürüyüşü sadece haber yapmak için takip ediyorduk. Bu yıl Diyarbakır’da ilk kez TGS pankartı ile yürüyüş yapacağız. Bizim için tarihi bir gün olacak. Bu nedenle 1 Mayıs mitingine katılma olanağı bulunan basın mensubu arkadaşlarımızı kortejimizde yer almaya davet ediyoruz. Kortejde ise sadece “#GazetecilikSuçDeğildir” ve “#RojnamevanîNeSûce” pankartları ve bazı dövizler açacağız.”

EMEĞİ İLE GEÇİNEN HERKES 1 MAYIS’A

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu yaptığı basın açıklamasıyla işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a çağırdı.

KESK toplantı salonunda yapılan basın açıklamasına KESK, EMEP, CHP, HDP, ÖSP katıldı. Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını BES Adıyaman Temsilcisi Şahin Binicier okudu. 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Adıyaman’da kutlamak için hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Binicier, Sakarya Caddesi’nde bulunan 1 Mayıs meydanında emek, demokrasi, barış ve özgürlüklerini taleplerini haykırmak için Adıyaman Valiliğine başvuruda bulunduklarını söyledi. Tüm emek dostlarıyla emeğin görkemli buluşması için örgütlenme kararlığında olduklarını belirten Binicier, 1 Mayıs meydanında işçilerin, kamu çalışanlarının, tütünü yasaklanan tütün üreticilerinin, mühendislerin, hekimlerin, avukatların emeklilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin talepleriyle alanda olacaklarını vurguladı. Binicier, emeği ile geçinen herkesi 1 Mayıs’a çağırdı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 17:26

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