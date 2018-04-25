78 gündür tutuklu bulunan Celalettin Can için özgürlük talebi

78’ler Girişimi üyeleri, 78 gündür tutuklu olan sözcüleri Celalettin Can’ın serbest bırakılması talebiyle birçok kurum ve kuruluşa 78 kart gönderdi.

78’liler Girişimi sözcüsü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi Üyesi Celalettin Can’ın tutukluluğunun 78. gününde dostları Can’ın serbest bırakılması talebiyle Galatasaray Postanesi önünde eylemdeydi.

Celalettin Can’a dayanışma kartlarının yanı sıra demokratik kitle örgütlerine, ulusal ve uluslararası basına, siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına kart gönderdiler. Bianet’in haberine göre, Celalettin Can ile yaşamı paylaşan İnsan Hakları Savunucusu Nimet Tanrıkulu, Can’ın sağlık sorunları olduğuna dikkat çekti, hastaneye kelepçeli götürüldüğünü anlattı ve serbest bırakılmasını talep etti. 78’liler Girişimi’nden Yunus Bircan’ın okuduğu ortak açıklamada Celalettin Can’ın Akil İnsanlar heyetinde de yer aldığı hatırlatılarak “Çalışmaları, yazıları ve faaliyetleriyle Türkiye’de demokrasinin gelişmesine, barış ortamına ve insan haklarına büyük katkıları olan Celalettin Can derhal serbest bırakılmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 16:51

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