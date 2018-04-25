AYM başvuru reddini ‘çözüm’ diye sundu

Anayasa Mahkemesinin (AYM) kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla Yüce Divan Salonunda tören düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Anayasanın açık hükümleri karşısında, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması söz konusu olamaz” dedi. Arslan OHAL döneminde yapılan başvuruların yüzde 86’sını sonuca bağlamakla övündü. Avukat Efkan Bolaç ise, AYM’nin OHAL komisyonuna gitmeden yapılan tüm başvuruları reddettiğini belirterek, yüzde 86 rakamının böyle ortaya çıktığını söyledi. Bolaç bu haliyle mağduriyetin giderilemeyeceğini savundu.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla Yüce Divan Salonunda tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

BİREYSEL BAŞVURUNUN 5. YILI

Törende Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan tanıtım filminde, bireysel başvurunun 5 yılı anlatıldı. Anayasanın 11. maddesinin Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesini düzenlediğine işaret eden Başkan Arslan, “Bu değerlendirmeler ışığında ve Anayasanın açık hükümleri karşısında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması söz konusu olamaz. Esasen bireysel başvurunun etkili olması da bir başvuruda ihlal tespit edildiğinde, bu ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına bağlıdır” dedi.

Başkan Arslan, Anayasa Mahkemesinin, anayasal hak ve hürriyetlerin ihlal edilip edilmediğini denetlerken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve onu bağlayıcı olarak yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarını dikkate aldığını da vurguladı.

‘YÜZDE 86’SINI KARARA BAĞLADIK’

Anayasa mahkemesine basvuru sayisi geçen yil bu zamanlar yüz bini asmisti” diyen Arslan, “Bu kapsamda alinan tedbirler sayesinde derdest basvuru sayisi büyük oranda azaltilmistir. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz sonrasinda olaganüstü bir çabayla 120 bin basvurudan 103 bin kadarini sonuçlandirmistir. Böylece Olaganüstü hal döneminde su ana kadar yapilan basvurularin yüzde 86’si karara baglanmistir. Halihazirda mahkememizin önünde yaklasik 39 bin basvuru bulunmakta olup bu basvurularin 9 bin kadari olaganüstü dönem tedbirlerine iliskindir” diye konustu.

MAĞDURİYET GİDERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Avukat Efkan Bolaç ise, AYM’nin OHAL Komisyonuna gitmeden yapılan tüm başvuruları reddettiğini belirterek, yüzde 86 rakamının böyle ortaya çıktığını söyledi. Bolaç bu haliyle mağduriyetin giderilemeyeceğini savundu.

Bolaç şöyle devam etti: “OHAL kararlarına ilişkin, OHAL Komisyonu kararları verilmeden AYM’ye gelebilecek hiçbir şey yok. Bu sebeple AYM’ye yapılan başvuruların tamamı reddedildi ve OHAL Komisyonlarına gönderildi. Büyük olasılık AYM, OHAL Komisyonlarına gönderilen dosyaları, dikkate alarak yüzde 86’sı cevaplandırıldı.

AYM HIZLANDIRMIYOR YAVAŞLATIYOR

AYM’nin kararları yavaş aldığını savunan, bunun da hak gasbına yol açtığını anlatan Efkan Bolaç, Sennur Yıldırım davasını anlattı. Başvurunun yapılmasının üzerinden neredeyse 3 sene geçtiğini anlatan Bolaç şöyle dedi: haksız tutuklama olduğuna dair başvuru yaptık fakat, müvekkilimin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu gösterdik, intihara meyilli olduğuna dair raporu koyduk fakat süreç ilerlemedi. AYM’den bir karar gelmeden müvekkilim geçen sene intihar etti. AYM’den hâlâ bir karar çıkmadı. Bu sürede AYM önceliği neye göre veriyor? Tutukluların önceliği gibi bir şey söz konusu mu? Değil. Bu anlamda bakıldığında AYM etkin, etkili bir yol mu?

SİYASİ GELİŞMELERDEN ETKİLENİYOR

YM, AİHM’ye direk başvuru yapılmaması için konulmuş bir takoz işlevinde... yavaşlatıcı yani. Verdiği kararlarla ilgili olarak ne kadarı adilane demek gerekirse o konuda da düşünmek gerekiyor. Verilen kararların ben siyasi gelişmelerden etkilendiğini düşünüyorum. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 16:45

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