Merkez Bankası GLP faizini 75 baz puan yükseltti

Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 12,75'ten yüzde 13,50’ye yükseltti.

Merkez Bankası (MB), geç likidite penceresi faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 12.75'ten yüzde 13.50'ye çıkarttı. MB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit bırakırken gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu.



MB Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.



Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.



Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."



Faiz artırımı kararı sonrası dolar ilk tepki olarak 4.08'lerden 4.0350'ye geriledi.



AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesi için MB'ye çağrı yapmayı sürdürüyordu. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 14:54

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