Manisa'daki Termokar fabrikasında işçi kıyımı

Manisa'da Birleşik Metal-İş sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçiler fabrika önünde eyleme başladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde ısıtma, soğutma ve klima sistemleri yapan Termokar fabrikasında Birleşik Metal-İş sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçiler dün fabrika önünde eyleme başladı.

Termokar fabrikasında, Birleşik Metal-İş sendikasına üye olan 7 işçinin işten çıkarılmasının ardından bu sabah 2 kadın işçi daha işten çıkarıldı. 2017 yılının başında 14, şimdi ise 16 olmak üzere toplam 30 işçinin çıkarıldığı fabrika önünde, hukuksuzca işten çıkarmalara karşılık işçiler, ‘Anayasal hakkımız engellenemez’ pankartıyla eyleme başladı.

Fabrika önündeki eyleme katılan işçilerden biri, ‘Nisan ayında Birleşik Metal-İş sendikası, bakanlığa yetki için başvurmuştu. Bu başvurudan sonra bütün işçilere toplu mesaj göndermişti. Ancak bundan rahatsız olan patron, 7 işçi arkadaşımızı telefonla aratarak iş kanununun 25/2.maddesi, yani yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık, iç huzuru bozmak iddiası ile işten çıkardığını bildirdi’ dedi.

24 Nisan Salı gününden itibaren fabrika önünde direnişe geçtiklerini söyleyen bir diğer işçi ise “Kadın arkadaşlarımızı da işten çıkardılar. Ancak bizi korkutamazlar. Anayasal hakkımız olan sendikalaşma hakkımız engellenemez. Termokar’a Birleşik Metal-İş sendikasını sokana ve işe geri dönene kadar direnişteyiz” diye konuştu. (Manisa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 14:45

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