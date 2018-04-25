Gazeteci Kim Wall cinayetinde Peter Madsen'e müebbet hapis

Danimarkalı Mucit Peter Madsen, İsveçli Gazeteci Kim Wall'u öldürme suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi.

Danimarkalı Mucit Peter Madsen, Gazeteci Kim Wall'u öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildi. Savcılar, Madsen'in 30 yaşındaki Wall'u boğarak ya da boğazını keserek öldürmeyi planladığını söyledi.

İsveçli Gazeteci Kim Wall'un vücuduna ait parçalar 21 Ağustos'ta denizde bulunmuştu. Wall en son 11 gün önce Madsen'le denizaltında röportaj yaparken görülmüştü. Madsen'in denizaltı, olaydan bir gün sonra batmıştı. Polis, Madsen'in denizaltıyı kasten batırdığını düşünüyor. (DIŞ HABERLER)

Kayıp gazeteci Kim Wall'a ait ceset bulundu

Madsen, gazeteci Kim Wall'u parçalara ayırdığını kabul etti

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 11:34

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