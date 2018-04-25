Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 11:34
Peter Madsen
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Gazeteci Kim Wall cinayetinde Peter Madsen'e müebbet hapis
25 Nisan 2018 14:15
Danimarkalı Mucit Peter Madsen, İsveçli Gazeteci Kim Wall'u öldürme suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi.
Danimarkalı Mucit Peter Madsen, Gazeteci Kim Wall'u öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildi. Savcılar, Madsen'in 30 yaşındaki Wall'u boğarak ya da boğazını keserek öldürmeyi planladığını söyledi.
İsveçli Gazeteci Kim Wall'un vücuduna ait parçalar 21 Ağustos'ta denizde bulunmuştu. Wall en son 11 gün önce Madsen'le denizaltında röportaj yaparken görülmüştü. Madsen'in denizaltı, olaydan bir gün sonra batmıştı. Polis, Madsen'in denizaltıyı kasten batırdığını düşünüyor. (DIŞ HABERLER)
Kayıp gazeteci Kim Wall'a ait ceset bulundu
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 11:34
Madsen, gazeteci Kim Wall'u parçalara ayırdığını kabul etti
www.evrensel.net