Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Fotoğraf: Taner Yener/DHA

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüştü

    • 25 Nisan 2018 14:18

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.

    Karamollaoğlu saat 14.05'te Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi.

    Karamollaoğlu ile Gül'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. (DHA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 18:04
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