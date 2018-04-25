Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.

Karamollaoğlu saat 14.05'te Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi.

Karamollaoğlu ile Gül'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 18:04

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