Tüm Köy Sen: İktidara oy verene farklı fındık fiyatı verilmiyor

Tüm Üretici Köylüler Sendikası 'Fındıkta yaşanan sorunlara çözüm' konulu panel çağrısını Ulubey’deki üretici köylülere yaptı.

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Ulubey’de üretici köylülerle bir araya geldi. Tüm Köy Sen Ordu Şube Sekreteri Tuncay Zengin, “Sorunlarımızı birlikte dillendirelim, çözüm için baskı gücümüzü kullanalım” çağrısını yaptı.

2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da TESK Hotelde yapılacak “Fındıkta yaşanan sorunlara çözüm” konulu panele esnafları ve halk pazarlarını dolaşarak çağrı yapan Tüm Köy Sen yöneticileri, üreticileri sendikaya üye olmaya çağırdı.

SIKINTIMIZIN SORUMLULARI BELLİ

Tüm Köy Sen Ordu Şube Sekreteri Tuncay Zengin, üreticilere seslenerek, “Fındıkta ve diğer üretimlerimizde yaşadığımız sıkıntının sorumlusu biz değiliz. Üretiyoruz, pazara getiriyoruz. Yoksullaşıyorsak, giderimizi bile karşılayamıyorsak tek sorumlu yasa yapım gücü olan hükümet ve serbest pazarın egemeni yerli ve yabancı fındık tekelleridir. Bizim eksikliğimiz bir araya gelemeyişimiz. Çözümün yolu birlikteliğimizi başarmaktan geçiyor. Bunun yolu da sendikanın güçlendirilmesidir” dedi.

Fotoğraf: Tüm Köy Sen Ordu Şubesi

SEÇİMİ FIRSATA ÇEVİRELİM

Erken seçime de değinen Zengin, şöyle devam etti: “Bizler geçim derdindeyken birdenbire erken seçim kararı alındı. Üreticiler olarak farklı farklı partilere oy veriyoruz ama bizi bir araya getiren neden daha önemli. Geçimimizi sağlamak için üretiyoruz. Emeğimizi, ürünümüzü ucuza alanlar farklı partilerdeniz diye hatta iktidar partisine oy verdik diye farklı fiyat vermiyor. Bu nedenle seçimi de kendi çıkarımıza göre fırsata dönüştürelim. Ürünümüzün değerini bulmasını sağlamak için partilerin fındık-tarım politikalarını gündemlerine almalarını sağlayalım. Bunun da tek yolu yine aynı. Bir araya gelip taleplerimizi birlikte haykırmalıyız.”

SESİMİZ DAHA DA GÜR ÇIKACAK

Tüm Köy Sen panel çağrıları Aybastı’da da yapıldı. Esnaf ziyaretinden sonra kahvehaneleri dolaşan Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncay Zengin ve Akif Alan fındık politikalarının üretici lehine olması için sendikanın güçlü olması gerektiğini belirtti. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 14:07

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