CHP'li Özgür Özel: Yeter, Abdullah Gül gündemimizde yok

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül ismi üzerinde yoğunlaştığı öne sürülürken Grup Başkanvekili Özgür Özel, iddiaları yalanladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan açıklama yaparak cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül isminin partinin gündeminde olmadığını söyledi.

Özel'in açıklaması şöyle: "YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da."

CHP Parti Meclisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçtiği belirtilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada "Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Gül bizim Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır" demişti.

Buna yanıt veren Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok" dedi. Tezcan şunları söyledi: "CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 13:45

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