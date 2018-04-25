Akhisar'daki Keskinoğlu Tavukçuluk fabrikası işçileri, ücretlerinin geç yatırılmasına karşı üretimi yavaşlattı.

Manisa Akhisar’daki Keskinoğlu Tavukçuluk fabrikasında çalışan işçiler, ücretlerinin geç yatırılmasına karşı bu sabah vardiyasına geç girdi.

Yaklaşık bir yıldır maaşlarının düzensiz yattığını belirten Keskinoğlu Tavukçuluk işçileri üretimi yavaşlattı.

Tepkilerini göstermek için fabrika önünde sabah vardiyasında bir araya gelen işçiler ücretlerinin iyileştirilmesini ve zamanında yatmasını istediklerini dile getirdi.

İşçilerin maaşlarının neredeyse her ay 15 gün geç ödendiği öğrenildi. (Manisa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 12:23

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