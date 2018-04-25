CHP, TRT için Meclis araştırması açılmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TRT hakkında Meclis araştırması açılmasını istedi.

TRT’de hangi programların kimlere yaptırıldığı, bahse konu programları yapan ve sunanların hangi kriterlere göre belirlendiğini soran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis araştırması açılmasını istedi.

24 Haziran’da yapılacak seçim sürecinde, programların adil ve tarafsız bir şekilde yayımlanması ve yaşanan her türlü usulsüzlüğün önüne geçilerek, usulsüzlük yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması yapılan tüm iş ve işlemler ile ilgili şeffaflığın sağlanarak bunların da somut göstergelerle kamuoyu ile paylaşılması ve TRT Kurumunda programları yapan ve sunanların hangi kriterlere göre belirlendiğinin tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

4 Aralık 2008-4 Aralık 2012 tarihleri arasında o dönem AKP Milletvekili olan Hakan Şükür’e, TRT’de yorumculuk yaptığı için haftada 14 bin TL, 2011 yılı ocak ayındaki programları için toplamda 42 bin TL ödeme yapıldığını hatırlatan Tanrıkulu, “5 Mart 2018 tarihi itibariyle TRT’de hangi programların kimlere yaptırıldığı, bahse konu programları yapan ve sunanların hangi kriterlere göre belirlendiği izaha muhtaçtır” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 12:10

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