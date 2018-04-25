HDP’de seçim trafiği: Adaylık başvuruları toplandı

HDP, son seçim planlamasını belirlemek ve cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularını değerlendirmek için toplandı.

Baskın seçim tarihi olan 24 Haziran’a sayılı günler kalırken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim planlamasını belirlemek ve saha çalışmaları için toplandı. Dün gerçekleştirilen Kadın Meclisi toplantısının ardından bugün de Parti Meclisi (PM), genel merkezde toplandı.



Eş genel başkanlar başkanlığında toplanan PM’nin gündeminde erken seçim var. Seçim hazırlıklarının gözden geçirileceği toplantıda aday adaylık komisyonunun da belirlenerek, adaylık kriterlerinin belirlenmesi gündeme gelecek. Komisyonun belirlenmesinin ardından aday adaylığı başvuruları da komisyonca kabul edilmeye başlanacak.

Temelli: Kendi adayımızla seçimlere gireceğiz

Toplantı sonunda seçim çalışmalarına ilişkin Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) yetki vermesi bekleniyor. Ancak kesin adaylık isminin en geç 3 Mayıs’ta açıklanacağı gelen bilgiler arasında. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 12:30

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