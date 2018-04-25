Karaburunlular yaşam alanlarını korumakta kararlı

İzmir Karaburun'da Lodos Enerji Şirketine ait RES Projesine karşı bölge halkının yürüttüğü hukuk mücadelesi dördüncü yılına girdi.

Özer AKDEMİR

Karaburunlular yaşam alanlarını koruma mücadelesinden vaz geçmiyorlar. Mahkeme kararı ile üretim lisansı iptal edilen Lodos Enerji şirketince başlatılan 4. ÇED sürecine de Karaburunlu yurttaşlar tarafından dava açıldı.

BAKANLIKLAR MAHKEME KARARLARINI TAKMIYOR

Karaburun Yarımadası’nın %61’ini (252 km²) tek başına kaplayan Lodos Enerji Şirketine ait RES Projesine karşı Karaburunluların yürüttüğü hukuk mücadelesi 4. yılına girdi. Dört yılda proje için verilen ÇED Olumlu kararı iki kez ve üretim lisansı bir kez iptal edilmesine rağmen şirketin üretime devam etmesi hukukun nasıl arkadan dolanıldığının da bir kanıtı. Mahkemelerce verilen iptal kararları aynı zamanda Karaburunluların doğayı ve yaşam alanlarını koruma kararlılıklarının da bir göstergesi durumunda. mahkemelerin iptal kararlarına rağmen gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı RES şirketinin faaliyetlerini durdurmak yerine, şirketin üretim Lisansları ve ÇED izinlerini hızla yenileme yollarına gittiler.

Fotoğraf: Özer Akdemir/EVRENSEL

KARABURUNLU 'PES' ETMİYOR

Karaburunlular Bakanlıkların şirketten yana bu tutumlarına karşı pes etmeyerek hukuk mücadelelerine devam ediyorlar. Karaburun Kent Konseyi 4. ÇED'e karşı açılan dava için yaptığı açıklamada “yenilenebilir-temiz enerji” adı altında üretim yapan RES'lerce doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarının yok edilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

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KARABURUNUN YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Kent Konseyi ve Karaburundan yurttaşlar imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi; "Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan ağır tahribata yol açan bu hukuksuz uygulamaların durdurulması için, bir kez daha yargıya başvurduk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27.02.2018 tarihinde ilan edilen ve Yaylaköy’de dikili olan 50 türbinin yanında 37 adet türbinin de eklenmesine yol açan ÇED olumlu kararının iptali için, İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından dördüncü kez dava açtık.

Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 12:33

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